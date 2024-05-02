Названо найкращі дні травня для того, щоб посадити картоплю у відкритий грунт і отримати гарний врожай смачного, корисного і незамінного на столі овоча.

Загальним правилом городників, фермерів і дачників, які вирощують картоплю у відкритому грунті, є прогрів землі.

Садити картоплю можна починати, коли він прогріється до +7°C.

Сигналом до того, що картоплю можна вже садити є листочки берези, що розпустилися. Це означає, що земля вже прогрілася до потрібної температури.

Тобто посадку картоплі у відкритий грунт можна починати робити, коли повністю мине загроза заморозків.

Також велике значення має сорт картоплі. Однак картопля найкраща для пюре, інша підходить для смаження. Є сорти, які підходять для тривалого зберігання, є надрання і рання картопля.

Коли садити картоплю у відкритий ґрунт.

Є кормова картопля, яка спеціально призначена для подальшої відгодівлі домашніх тварин, тому клубні цих сортів є досить великими, насичені білком і крохмалем, та мають підвищену врожайність. Є навіть технічні сорти картоплі, які вирощуються переважно для виробництва крохмалю та спирту.

Найбільш врожайними прийнято вважати ранні, швидкостиглі сорти картоплі, які, як правило, мають обмежений строк зберігання.

Коли садити картоплю у відкритий ґрунт.

При посадці досвідчені господарі не радять закопувати картоплю надто глибоко. Це змусить рослину формувати пагони, а не кореневу систему. Тому краще кілька разів за сезон підгорнути кущі. Це допоможе отримати кращий врожай.

Загалом, згідно з даними посівного календаря «Зеленої садиби» для посіву і посадки овочевих культур сприятливі такі дні у травні - 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31.

Для висадки картоплі найкращими будуть дні 26 і 27 травня.

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