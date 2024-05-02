Загальним правилом городників, фермерів і дачників, які вирощують картоплю у відкритому грунті, є прогрів землі.

Садити картоплю можна починати, коли він прогріється до +7°C.

Сигналом до того, що картоплю можна вже садити є листочки берези, що розпустилися. Це означає, що земля вже прогрілася до потрібної температури.

Тобто посадку картоплі у відкритий грунт можна починати робити, коли повністю мине загроза заморозків.

Також велике значення має сорт картоплі. Однак картопля найкраща для пюре, інша підходить для смаження. Є сорти, які підходять для тривалого зберігання, є надрання і рання картопля.

урожай картоплі

Коли садити картоплю у відкритий ґрунт.

Є кормова картопля, яка спеціально призначена для подальшої відгодівлі домашніх тварин, тому клубні цих сортів є досить великими, насичені білком і крохмалем, та мають підвищену врожайність. Є навіть технічні сорти картоплі, які вирощуються переважно для виробництва крохмалю та спирту.

Найбільш врожайними прийнято вважати ранні, швидкостиглі сорти картоплі, які, як правило, мають обмежений строк зберігання.

урожай картоплі

Коли садити картоплю у відкритий ґрунт.

При посадці досвідчені господарі не радять закопувати картоплю надто глибоко. Це змусить рослину формувати пагони, а не кореневу систему. Тому краще кілька разів за сезон підгорнути кущі. Це допоможе отримати кращий врожай.

Загалом, згідно з даними посівного календаря «Зеленої садиби» для посіву і посадки овочевих культур сприятливі такі дні у травні - 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31.

Для висадки картоплі найкращими будуть дні 26 і 27 травня.

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