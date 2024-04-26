Як краще посадити помідори, щоб отримати найсмачніший і максимально великий урожай на своїй ділянці.

Своїми корисними порадами стосовно висадки розсади помідорів поділилася досвідчена господиня і блогер Вікторія.

«Ми завжди висаджуємо розсаду томатів з підвʼязувальною ниткою», - розповіла Вікторія свій секрет гарного врожаю помідорів.

Вікторія також показала, що їм вдалося виростити красиву і здорову розсаду помідорів з міцною кореневою системою.

Блогерка показала і сам процес висадки розсади помідорів у грунт.

«Нитку заводимо під корінчик і висаджуємо розсаду у ямку. Хвостик нитки виводимо, щоб був як запас», - розповіла Вікторая, демонструючи, як вона це робить.

Як найкраще посадити помідори.

Нитка з іншого боку повинна бути натягнута - щоб вона не витягувалася з ямки і можна було підтягнути за потреби.

«Засипаємо землею і нитку одразу обкручуємо. І наша розсада вже одразу висаджена і підкручена», - розповіла господиня.

За словами Вікторії, такий лайфхак значно економить час,тому що не потрібно потім підвʼязувати томати. Крім того, в майбутньому рослину не передавлює петля, яку роблять під час класичного способу підвʼязки помідорів.

Як найкраще посадити помідори.

Підписники на сторінки Вікторії також вирішили поділитися своїм досвідом:

«В минулому році так робила, то супер. Так робила із огірками. А перець та баклажани - зразу ставила паличку, щоб потім не травмувати коріння».

Зазначимо, що терміни висаджування розсади помідора залежать від ґрунтово-кліматичних умов і скоростиглості сорту.

Помідори не можна висаджувати після картоплі, перця, баклажанів - вони мають спільні хвороби та спільних шкідників.

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