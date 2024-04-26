Как лучше посадить помидоры, чтобы получить вкуснейший и максимально большой урожай на своем участке.

Своими полезными советами по высадке рассады помидоров поделилась опытная хозяйка и блогер Виктория.

"Мы всегда высаживаем рассаду томатов с подвязывающей нитью", - рассказала Виктория свой секрет хорошего урожая помидоров.

Виктория также показала, что им удалось вырастить красивую и здоровую рассаду помидоров с крепкой корневой системой.

Блогер показала и сам процесс высадки рассады помидоров в почву.

«Нить заводим под корешок и высаживаем рассаду в ямку. Хвостик нити выводим, чтобы был как запас», – рассказала Викторая, демонстрируя, как она это делает.

Как лучше всего сажать помидоры.

Нить с другой стороны должна быть натянута – чтобы она не вытягивалась из ямки и можно было подтянуть при необходимости.

«Засыпаем землей и нить сразу обкручиваем. И наша рассада уже сразу высаджена и подкручена», - рассказала хозяйка.

По словам Виктории, такой лайфхак значительно экономит время, потому что не нужно потом подвязывать томаты. Кроме того, в будущем растение не передавливает петля, которую делают во время классического способа подвязки помидоров.

Как лучше всего сажать помидоры.

Подписчики на страницу Виктории также решили поделиться своим опытом:

«В прошлом году так делала, это супер. Так поступала с огурцами. А перец и баклажаны сразу ставила палочку, чтобы потом не травмировать корни».

Отметим, что сроки посадки рассады помидора зависят от почвенно-климатических условий и скороспелости сорта.

Помидоры нельзя высаживать после картофеля, перца, баклажанов – они имеют общие болезни и общих вредителей.

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