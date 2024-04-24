Щоб отримати в майбутньому хороший урожай цвітної капусти, треба попрацювати зараз і знати прості правила догляду, вибору місця та кілька хитрощів, що допоможуть вам точно.

Вирощування якісної розсади цвітної капусти не є складним завданням, якщо дотримуватись кількох простих правил. Цвітна капуста, хоч і більш примхлива, ніж білокачанна, заслуговує на вашу грядку завдяки своєму смаку і користі. Давайте розберемо, як і коли найкраще садити цвітну капусту на розсаду.

Час сівби залежить від того, куди планується висаджувати розсаду:

для пересадки у відкритий ґрунт – середина березня;

для посіву у відкритий ґрунт під плівку - кінець квітня-початок травня;

для посіву в теплицю – середина травня.

Розсаду, вирощену в домашніх умовах, слід пересаджувати на грядку через 45 днів. Можна визначити час посіву зворотним відліком: від відомої дати посадки в ґрунт відібрати 45 днів - це і буде дата посіву на розсаду цвітної капусти.

Як правильно садити цвітну капусту на розсаду:

Виберіть велике насіння для кращого результату. Залийте насіння гарячою водою (близько 50 ° C) на 20 хвилин, потім залиште його в рожевому розчині марганцівки на 8 годин для прискорення проростання та знезараження. Грунт можна приготувати самостійно з торфу, перегною та дернової землі, або використовувати землю з ділянки, попередньо оброблену розчином марганцівки або окропом. Висівайте насіння на глибину 1 см з відстанню між ними близько 10 см. Після посіву посипте злегка золою, щоб запобігти появі "чорної ніжки". Обприскайте посіви з пульверизатора для зволоження.

Температурний режим грає значної ролі. Після посіву контейнери слід помістити у тепле місце за температури 18-20°C. Після появи сходів (на 4-5 день) розсаду переносять на тиждень до більш прохолодного приміщення (6-7°C), потім підвищують температуру до 10-15°C і вирощують ще 10 днів. Це допомагає загартувати саджанці та запобігти їх витягуванню.

Чи потрібне пікірування розсади цвітної капусти? Так, через 1-1,5 тижні після появи сходів розсаду слід пересадити в окремі горщики з отворами дренажними або використовувати торф'яні горщики. Після пересадки поливати потрібно помірно, щоб уникнути загнивання.

За 12 днів до перенесення розсади на грядку її рекомендується гартувати: вдень виставляти на вулицю, а вночі повертати до приміщення, де температура становить 5°C.

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