Цвітну капусту вирощувати складніше, ніж звичайну, бо вона не любить надто спекотну та прохолодну погоду.

Домашня, свіжозібрана у саду цвітна капуста варта того, щоб навчитися успішно вирощувати цвітну капусту.

Коли садити цвітну капусту?

Щоб успішно виростити цвітну капусту, для її дозрівання потрібно щонайменше два місяці прохолодної погоди.

Цвітна капуста - культура для холодної погоди сімейства хрестоцвітих.

Як правильно вирощувати капусту навесні?

Посадіть насіння цвітної капусти у приміщенні за шість тижнів до останніх весняних заморозків.

Пересадіть розсаду за 2-4 тижні до останніх весняних заморозків.

Садьте глибоко, розташовуючи сорти літнього та осіннього врожаю на відстані 60 см, а сорти зимового врожаю – 75 см.

Зменшення відстані 30-45 см дозволить отримати цвітну капусту «міні», що підходить для однієї людини. Ви можете розраховувати на те, що на одній рослині виросте один качан цвітної капусти.

Перед посадкою переконайтеся, що ґрунт для цвітної капусти вологий - сухий ґрунт може призвести до затримки росту, внаслідок чого цвітна капуста може злетіти або деформувати головки. Ущільніть ґрунт навколо рослин і ретельно полийте.

Як доглядати цвітну капусту?

Обережно поливайте рослини навколо та уникайте намокання листя.

Цвітна капуста любить постійний приплив вологи; не допускайте пересихання грядок між поливами.

Додавання товстого шару мульчі допомагає грядкам зберігати вологу.

Не турбуйте коріння.

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