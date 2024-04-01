Цветная капуста имеет репутацию сложной в выращивании, но при правильных условиях вы можете получить щедрый урожай.

Цветная капуста выращенная дома сможет быть лучше той, которую вы купите в магазине.

Более того, вы найдете огромное разнообразие сортов цветной капусты.

Как вырастить цветную капусту?

Сажайте цветную капусту в богатую, тяжелую почву с большим количеством влаги.

Хорошо подготовьте почву для выращивания цветной капусты и добавьте много органических веществ, таких как хорошо перепревший навоз или компост.

Закрепите их, чтобы капустная корневая муха не отложила яйца в почву вокруг стебля, и при необходимости используйте корневую шейку. Кормите цветную капусту раз в две недели жидкой пищей, богатой азотом, и собирайте урожай через три-пять месяцев после посева.

Как сажать цветную капусту?

Цветная капуста лучше всего растет на солнечном месте с богатой, влажной, щелочной почвой с большим количеством органических веществ, таких как хорошо перепревший конский навоз или садовый компост.

Если вы считаете, что ваша почва может быть кислой, проведите тест на pH и при необходимости добавьте известь – растения не только будут лучше расти, но также считается, что это может предотвратить клубень грибковых заболеваний.

Лучший месяц для посадки цветной капусты — май, июнь или июль.

Высаживайте молодые растения цветной капусты, выращенные из семян или купленные в магазине, которые были высажены в горшки и акклиматизированы к условиям выращивания на открытом воздухе.

Сажайте цветную капусту глубоко, располагая сорта на расстоянии 60 см.

Перед посадкой цветной капусты убедитесь, что почва влажная — сухая почва может привести к задержке роста, в результате чего цветная капуста может слететь или деформировать головки.

Уплотните почву вокруг растений и тщательно полейте. При необходимости добавьте воротник, чтобы предотвратить капустную муху.

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