Цветную капусту лучше всего выращивать на открытом солнце, поэтому выберите место, где оно будет светить не менее 6 часов каждый день.

Растениям цветной капусты нужна хорошо дренированная почва, обогащенная большим количеством органических веществ.

Подготовьте почву для посадки цветной капусты, тщательно прополав ее, перекопав, чтобы разрыхлить, и добавив выдержанный навоз или компост.

До посадки цветной капусты следите за тем, чтобы на участке не было сорняков.

Как сеять семена цветной капусты:

Семена цветной капусты не требуют какой-либо обработки (например, замачивания, стратификации) перед посевом.

Семена цветной капусты можно сеять прямо в землю или рассаду можно выращивать в лотках или других контейнерах и пересаживать в огород после того, как цветная капуста укоренится.

Выращивание рассады капусты:

Наполните лотки, корзины или горшки качественной семенной смесью или используйте стартовые гранулы для почвы.

Сейте семена цветной капусты на глубину 5 мм.

Поддерживайте почву влажной, но никогда не мокрой и не сухой.

Семена должны прорасти примерно через 7–14 дней при температуре почвы 10–30°C.

Пересадите саженцы цветной капусты в огород, как только у них появятся первые настоящие листья и они станут достаточно большими (обычно 5-10 см в высоту).

Высаживайте цветную капусту, располагая растения на расстоянии 45–70 см друг от друга, располагая ряды на расстоянии 75–90 см друг от друга.

Растения цветной капусты могут нуждаться в поливе в течение вегетационного периода. Поливайте, когда почва высыхает примерно на 5 см ниже поверхности (проверьте это, соскребая пальцем немного почвы).

Обильно поливайте рано утром или ближе к вечеру.

Избегайте полива листьев растений, чтобы избежать грибковых заболеваний.

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