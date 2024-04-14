Цветную капусту выращивать сложнее, чем обычную, потому что она не любит слишком жаркую и прохладную погоду.

Домашняя, свежесобранная в саду цветная капуста стоит того, чтобы научиться успешно выращивать цветную капусту.

Когда сажать цветную капусту?

Чтобы успешно вырастить цветную капусту, для ее созревания требуется как минимум два месяца прохладной погоды.

Цветная капуста — культура для прохладной погоды семейства крестоцветных.

Как правильно выращивать цветную капусту весной?

Посадите семена цветной капусты в помещении за шесть недель до последних весенних заморозков.

Пересадите рассаду за 2-4 недели до последних весенних заморозков.

Сажайте глубоко, располагая сорта летнего и осеннего урожая на расстоянии 60 см, а сорта зимнего урожая - 75 см.

Уменьшение расстояния в 30–45 см позволит получить цветную капусту «мини», подходящую для одного человека. Вы можете рассчитывать на то, что на одном растении вырастет один кочан цветной капусты.

Перед посадкой убедитесь, что почва для цветной капусты влажная — сухая почва может привести к задержке роста, в результате чего цветная капуста может слететь или деформировать головки. Уплотните почву вокруг растений и тщательно полейте.

Как ухаживать за цветной капустой?

Осторожно поливайте растения вокруг и избегайте намокания листьев.

Цветная капуста любит постоянный приток влаги; не допускайте пересыхания грядок между поливами.

Добавление толстого слоя мульчи помогает грядкам сохранять влагу.

Не тревожьте корни.

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