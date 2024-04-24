Чтобы получить в будущем хороший урожай цветной капусты, надо потрудиться сейчас и знать простые правила ухода, выбора места и несколько хитростей, что вам точно помогут.

Выращивание качественной рассады цветной капусты не является сложной задачей, если придерживаться нескольких простых правил. Цветная капуста, хоть и более капризна, чем белокочанная, заслуживает место на вашей грядке благодаря своему вкусу и пользе. Давайте разберем, как и когда лучше всего сажать цветную капусту на рассаду.

Время посева зависит от того, куда планируется высаживать рассаду:

для пересадки в открытый грунт - середина марта;

для посева в открытый грунт под пленку - конец апреля-начало мая;

для посева в теплицу - середина мая.

Рассаду, выращенную в домашних условиях, следует пересаживать на грядку через 45 дней. Можно определить время посева обратным отсчетом: от известной даты посадки в грунт отнять 45 дней - это и будет дата посева на рассаду цветной капусты.

Как правильно сажать цветную капусту на рассаду:

Выберите крупные семена для лучшего результата. Залейте семена горячей водой (около 50°C) на 20 минут, затем оставьте их в розовом растворе марганцовки на 8 часов для ускорения прорастания и обеззараживания. Грунт можно приготовить самостоятельно из торфа, перегноя и дерновой земли, либо использовать землю с участка, предварительно обработанную раствором марганцовки или кипятком. Высевайте семена на глубину 1 см с расстоянием между ними около 10 см. После посева посыпьте слегка золой, чтобы предотвратить появление "черной ножки". Опрыскайте посевы из пульверизатора для увлажнения.

Температурный режим играет важную роль. После посева контейнеры следует поместить в теплое место при температуре 18-20°C. После появления всходов (на 4-5 день) рассаду переносят на неделю в более прохладное помещение (6-7°C), затем повышают температуру до 10-15°C и выращивают еще 10 дней. Это помогает закалить саженцы и предотвратить их вытягивание.

Необходима ли пикировка рассады цветной капусты? Да, через 1-1,5 недели после появления всходов рассаду следует пересадить в отдельные горшки с дренажными отверстиями или использовать торфяные горшочки. После пересадки поливать нужно умеренно, чтобы избежать загнивания.

За 12 дней до переноса рассады на грядку ее рекомендуется закаливать: днем выставлять на улицу, а ночью возвращать в помещение, где температура составляет 5°C.

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