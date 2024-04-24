Выращивание качественной рассады цветной капусты не является сложной задачей, если придерживаться нескольких простых правил. Цветная капуста, хоть и более капризна, чем белокочанная, заслуживает место на вашей грядке благодаря своему вкусу и пользе. Давайте разберем, как и когда лучше всего сажать цветную капусту на рассаду.
Время посева зависит от того, куда планируется высаживать рассаду:
- для пересадки в открытый грунт - середина марта;
- для посева в открытый грунт под пленку - конец апреля-начало мая;
- для посева в теплицу - середина мая.
Рассаду, выращенную в домашних условиях, следует пересаживать на грядку через 45 дней. Можно определить время посева обратным отсчетом: от известной даты посадки в грунт отнять 45 дней - это и будет дата посева на рассаду цветной капусты.
Как правильно сажать цветную капусту на рассаду:
- Выберите крупные семена для лучшего результата.
- Залейте семена горячей водой (около 50°C) на 20 минут, затем оставьте их в розовом растворе марганцовки на 8 часов для ускорения прорастания и обеззараживания.
- Грунт можно приготовить самостоятельно из торфа, перегноя и дерновой земли, либо использовать землю с участка, предварительно обработанную раствором марганцовки или кипятком.
- Высевайте семена на глубину 1 см с расстоянием между ними около 10 см.
- После посева посыпьте слегка золой, чтобы предотвратить появление "черной ножки".
- Опрыскайте посевы из пульверизатора для увлажнения.
Температурный режим играет важную роль. После посева контейнеры следует поместить в теплое место при температуре 18-20°C. После появления всходов (на 4-5 день) рассаду переносят на неделю в более прохладное помещение (6-7°C), затем повышают температуру до 10-15°C и выращивают еще 10 дней. Это помогает закалить саженцы и предотвратить их вытягивание.
Необходима ли пикировка рассады цветной капусты? Да, через 1-1,5 недели после появления всходов рассаду следует пересадить в отдельные горшки с дренажными отверстиями или использовать торфяные горшочки. После пересадки поливать нужно умеренно, чтобы избежать загнивания.
За 12 дней до переноса рассады на грядку ее рекомендуется закаливать: днем выставлять на улицу, а ночью возвращать в помещение, где температура составляет 5°C.
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