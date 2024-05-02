Названы лучшие дни мая для того, чтобы посадить картофель в открытую почву и получить хороший урожай вкусного, полезного и незаменимого на столе овоща.

Общим правилом огородников, фермеров и дачников, выращивающих картофель в открытом грунте, является прогрев земли.

Сажать картофель можно начинать, когда он прогреется до +7°C.

Сигналом к ​​тому, что картошку можно уже сажать являются распустившиеся листочки березы. Это значит, что земля уже прогрелась до нужной температуры.

То есть посадку картофеля в открытый грунт можно начинать производить, когда полностью пройдет угроза заморозков.

Также большое значение имеет сорт картофеля. Один картофель самый лучший для пюре, другой подходит для жарки. Есть сорта, которые подходят для длительного хранения, есть очень ранний и ранний картофель.

Когда сажать картофель в открытый грунт.

Есть кормовой картофель, который специально предназначен для дальнейшего откорма домашних животных, поэтому клубни этих сортов достаточно большие, насыщенные белком и крахмалом, и имеют повышенную урожайность. Есть даже технические сорта картофеля, которые выращиваются в основном для производства крахмала и спирта.

Наиболее урожайными принято считать ранние, скороспелые сорта картофеля, которые, как правило, имеют ограниченный срок хранения.

Когда сажать картофель в открытый грунт.

При посадке опытные хозяева не советуют закапывать картофель слишком глубоко. Это заставит растение формировать побеги, а не корневую систему. Поэтому лучше несколько раз за сезон окучить кусты. Это поможет получить наилучший сбор.

В целом, согласно данным посевного календаря «Зеленой усадьбы» для посева и посадки овощных культур, благоприятны такие дни в мае - 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31.

Для высадки картофеля лучшими будут дни 26 и 27 мая.

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