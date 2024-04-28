Замість хімічних добрив дачники, городники та фермери часто використовують різноманітні натуральні засоби. Цей відновлює та збагачує грунт, стимулює зростання рослин, оздоровлює їх та перешкоджає поширенню шкідників.
Одним з найпопулярніших серед господарів є добриво з кропиви і дріжджів. Ним можна підживлювати і плодові дерева, і квіти, і овочі, і декоративні чагарники. Особливо корисним тіке добриво є для помідорів, огірків, болгарського перцю, капусти.
Своїм рецептом органічних добрив поділилася і блогер, досвідчена господиня Катерина Мазурець.
За словами Катерини, добрива вони роблять через два тижні після посадки рослин.
«Підходить пластикова та скляна. Не можна робити в металевій», - попередила господиня на своїй сторінці в Інстаграм.
Для добрива Катерина бере будь-яку траву і обов’язково кладе кульбабу з коренем, кропиву і лободу - рослини мають бути з корінням і з землею.
«В землі є ґрунтові бактерії вони також нам потрібні. Також обов’язково кладемо сіно. Мілко нарізати також дуже бажано», - розповіла Катерина.
Якщо немає мішка, каже Катерина, можна взяти капронові колготки.
«Набиваємо 2/3 тари травою в мішку і заливаємо водою дощовою або з криниці. Головне не хлорованою. Залишаємо місце для бродіння, 2-5 см до верху не доливаємо. Цукор 100 грам на 10 літрів води, щоб дати живлення для бактерій; Лимонна кислота, щоб не вивітрювався азот з нашої суміші. Залишаємо бродити на 5-7 днів. Помішувати не потрібно», - розповіла господиня.
В день підживлення, додала Катерина, для більшої ефективності слід ще додати дріжджі – це біо стимулятор.
«Беремо 11 гр сухих дріждів додаємо 2 столових ложки цукру і 5 літрів теплої води. Залишаємо на 2 години, щоб активізувались вони. Після активізації додаємо 200 грам попелу і ще 5 літрів води. Для кореневого підживлення беремо 1 літр зеленого добрива+ 1 літр розчину з дріждяти і 8 літрів води», - пояснила блогерка.
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