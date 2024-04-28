Досвідчена господиня розповіла, як зробити екологічні органічні добрива для отримання найкращого врожаю на городі.

Замість хімічних добрив дачники, городники та фермери часто використовують різноманітні натуральні засоби. Цей відновлює та збагачує грунт, стимулює зростання рослин, оздоровлює їх та перешкоджає поширенню шкідників.

Одним з найпопулярніших серед господарів є добриво з кропиви і дріжджів. Ним можна підживлювати і плодові дерева, і квіти, і овочі, і декоративні чагарники. Особливо корисним тіке добриво є для помідорів, огірків, болгарського перцю, капусти.

Своїм рецептом органічних добрив поділилася і блогер, досвідчена господиня Катерина Мазурець.

За словами Катерини, добрива вони роблять через два тижні після посадки рослин.

«Підходить пластикова та скляна. Не можна робити в металевій», - попередила господиня на своїй сторінці в Інстаграм.

Для добрива Катерина бере будь-яку траву і обов’язково кладе кульбабу з коренем, кропиву і лободу - рослини мають бути з корінням і з землею.

«В землі є ґрунтові бактерії вони також нам потрібні. Також обов’язково кладемо сіно. Мілко нарізати також дуже бажано», - розповіла Катерина.

Якщо немає мішка, каже Катерина, можна взяти капронові колготки.



«Набиваємо 2/3 тари травою в мішку і заливаємо водою дощовою або з криниці. Головне не хлорованою. Залишаємо місце для бродіння, 2-5 см до верху не доливаємо. Цукор 100 грам на 10 літрів води, щоб дати живлення для бактерій; Лимонна кислота, щоб не вивітрювався азот з нашої суміші. Залишаємо бродити на 5-7 днів. Помішувати не потрібно», - розповіла господиня.

В день підживлення, додала Катерина, для більшої ефективності слід ще додати дріжджі – це біо стимулятор.

«Беремо 11 гр сухих дріждів додаємо 2 столових ложки цукру і 5 літрів теплої води. Залишаємо на 2 години, щоб активізувались вони. Після активізації додаємо 200 грам попелу і ще 5 літрів води. Для кореневого підживлення беремо 1 літр зеленого добрива+ 1 літр розчину з дріждяти і 8 літрів води», - пояснила блогерка.

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