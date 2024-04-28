Опытная хозяйка рассказала, как сделать экологические органические удобрения для получения наилучшего урожая на огороде.

Вместо химических удобрений дачники, овощеводы и фермеры часто используют разнообразные натуральные средства. Это восстанавливает и обогащает почву, стимулирует рост растений, оздоровляет их и препятствует распространению вредителей.

Одним из самых популярных среди хозяев является удобрение из крапивы и дрожжей. Им можно подкармливать и плодовые деревья, и цветы, и овощи, и декоративные кустарники. Особенно полезным удобрение является для помидоров, огурцов, болгарского перца, капусты.

Своим рецептом органических удобрений поделилась и блогер, опытная хозяйка Екатерина Мазурец.

По словам Екатерины, удобрения они делают через две недели после посадки растений.

«Подходит пластиковая и стеклянная. Нельзя делать в металлической», - предупредила хозяйка на своей странице в Инстаграм.

Для удобрения Екатерина берет любую траву и обязательно кладет одуванчик с корнем, крапиву и лебеду – растения должны быть с корнями и с землей.

«В земле есть почвенные бактерии, они также нам нужны. Также обязательно кладем сено. Мелко нарезать тоже очень желательно», - рассказала Екатерина.

Если нет мешка, говорит Екатерина, можно взять капроновые колготки.



«Набиваем 2/3 тары травой в мешке и заливаем дождевой водой или из колодца. Главное не хлорированной. Оставляем место для брожения, 2-5 см вверх не доливаем. Сахар 100 г на 10 литров воды, чтобы дать питание для бактерий; Лимонная кислота, чтобы не выветривался азот из нашей смеси. Оставляем бродить на 5-7 дней. Помешивать не нужно», – рассказала хозяйка.

В день подкормки, добавила Екатерина, для большей эффективности следует еще добавить дрожжи – это био стимулятор.

«Берем 11 гр сухих дрожжей, добавляем 2 столовых ложки сахара и 5 литров теплой воды. Оставляем на 2 часа, чтобы они активизировались. После активизации добавляем 200 г пепла и еще 5 литров воды. Для корневой подкормки берем 1 литр зеленого удобрения+ 1 литр раствора из дрожжи и 8 литров воды», - пояснила блогер.

Последние новости Украины:

Хозяйка раскрыла секрет большого урожая помидоров: сажайте только так.

Как вырастить сладкий и горький перец на рассаду: есть одна хитрость.

Как спасти капусту от вредителей и болезней: простые лайфхаки.