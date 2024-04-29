Колорадский жук является серьезной проблемой для фермеров, так как он обычно развивается в несколько поколений и переживает зиму как взрослое насекомое. Около 30-60% жуков после зимы снова закапываются в почву на несколько месяцев и вылезают в середине весны. Этот насекомый устойчив, вынослив и быстро размножается, что делает его трудным для уничтожения.

Существуют народные средства защиты картофеля от колорадского жука перед посадкой. Один из способов - использование специальных ловушек. Например, консервные банки могут быть использованы для ловушек. Картофель, нарезанный дольками, замачивают в крепком растворе мочевины и раскладывают в ловушки. Банки-ловушки прикапывают вдоль картофельных грядок и проверяют каждый день, меняя яд еженедельно.

Некоторые фермеры добавляют древесный пепел, шелуху луковицы, бобы в лунки при посадке клубней. Эти вещества должны отпугивать жука и, в то же время, служить подкормкой для картофеля. Также междурядья можно посыпать свежими сосновыми опилками. Огородники рекомендуют сажать укроп, календулу, настурцию или горох между грядками с картофелем, так как эти растения отпугивают колорадских жуков.

Хотя народные средства могут быть эффективны на небольших участках, они не всегда дают стойкий результат из-за живучести жука. Поэтому специалисты рекомендуют использовать химические и биологические препараты для борьбы с колорадским жуком.

Чтобы уберечь картофель от колорадского жука, перед посадкой его можно обработать инсектицидами, такими как "Престиж", "Респект", "Табу", "Командор". Однако важно помнить, что эти препараты нельзя использовать для обработки ультраранних сортов картофеля из-за короткого периода вегетации. Для ранних сортов клубней нужно выбирать препараты с непродолжительным сроком действия, например, "Табу", который хранится в картофеле в течение 45 дней.