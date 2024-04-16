Многие хозяйки выращивают на подоконнике не только салат и зелень, но и лук, однако даже в таком простом процессе есть свои хитрости.

Чтобы вырастить лук на подоконнике нужно совсем немного – горшок, почву и собственно лук.

Опытные хозяева советуют для выращивания лука на подоконнике правильно подобрать посадочный материал. Луковица должна быть круглой, плотной на ощупь, без следов гнили.

При этом для выращивания на подоконнике лучше выбрать здоровые проросшие луковицы — они позволят в ускоренном темпе получить зеленый урожай. Чешуйки у луковицы должны быть блестящими, а если побега нет, можно надрезать головку луковицы параллельно корневому донышку. Благодаря этой простой хитрости выход зеленого пера ускорится.

Еще одним простым секретом по выращиванию лука на подоконнике поделилась опытная хозяйка и автор страницы о садоводстве – «Tatyana Zasekina».

Воспользовавшись им, лук на подоконнике вырастет еще вкуснее. Так, лучше отказаться от использования опилок.

«Почему не использую опилки? В них часто заводятся мошки, да и зелень не такая вкусная, водянистая».

Хозяйка также отметила, что выращивать лук на подоконнике – это вообще очень просто и доступно:

«У нас найдется маленький лучок, который использовать не хочется (за размеры), а выбрасывать жалко. Так возьмем его, надрежем хвостики, чтобы скорее прорастала. В каждом доме найдется какой-то цветочный горшок, контейнер, или даже просто пакет. Насыпаем почву, лучше из магазина, но можно такой, какой есть, и сажаем».

Отметим, что для выращивания лука подойдет нейтральная почва (с нейтральной кислотностью PH 6-7). Почва должна быть достаточно рыхлой, с хорошим дренажем.

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