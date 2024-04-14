Кабачки - популярний і простий у вирощуванні овоч, який швидко росте в теплу пору року.

Кабачки - великі, розлогі рослини, тому обов'язково дайте їм достатньо місця для росту, відстань між кожною рослиною має становити не менше 70 см.

Як вирощувати кабачки?

Виберіть сонячне місце і грунт, що вільно дренується, збагачений компостом або гною, що добре перепрів. Насіння потрібно близько 10 днів, щоб прорости, і його можна посіяти прямо в город або в кошики і висадити пізніше.

Зверніть увагу, що кабачки чутливі до морозів, і для проростання насіння потрібен теплий ґрунт. Тому, якщо ви сієте рано в прохолодному кліматі, вам, можливо, доведеться помістити їх на піднос, що підігрівається, або в теплий букет.

Мульчування необхідне підтримки вологості грунту і запобігання проростання бур'янів. Добре поливайте кабачки, особливо в посушливі періоди та дні з високою температурою.

Кабачки будуть готові до збирання через 6-8 тижнів після посадки. Для оптимального смаку їх краще збирати довжиною близько 15 см за допомогою гострого ножа або секатора.

Плоди кабачків ростуть дуже швидко, тому часто перевіряйте свої рослини. Якщо ви залишите їх довше, вони стануть величезними і перетворяться на кабачки, які складніше їсти і які будуть прісними на смак.

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