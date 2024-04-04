Когда выращиваете кабачки, важно знать оптимальное время для посева и как правильно ухаживать за ними.

Как правило, сажать кабачки лучше всего тогда, когда почва уже прогрета до минимум 13 градусов, а дневная температура воздуха - от 18 до 20 градусов. Однако, выбирая семена, обратите внимание на срок созревания. Ранние сорта можно собирать через 35-45 дней после появления всходов, средние - через 50-60 дней, а поздние - через 90-120 дней.

Если вы планируете сделать запасы на зиму, выбирайте средние или поздние сорта. Семена могут быть помечены маркировкой F1, что обозначает гибриды с большим урожаем и устойчивостью к болезням и погодным условиям.

При посеве семян необходимо использовать отдельные рассадные ёмкости, так как рассада кабачков плохо переносит пикировку. Рассадные стаканчики или горшочки объемом не менее 200 мл подойдут для этой цели.

Заполните их универсальным грунтом для овощей и сделайте по центру каждого стаканчика лунку глубиной 1,5 см. После посева присыпьте семена грунтом и увлажните посевы водой из пульверизатора. Накройте стаканчики прозрачной пленкой или пакетом и поставьте их в теплое место с температурой около 23-25 градусов.

Ожидайте появления всходов через 5-7 дней. Как только ростки появятся, снимите укрытие и поставьте стаканчики на светлый подоконник. Поливайте рассаду, когда поверхность грунта слегка подсохнет, обычно раз в 3-4 дня, но частота поливов зависит от температуры и влажности в помещении.

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