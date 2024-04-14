Кабачки — популярный и простой в выращивании овощ, который быстро растет в теплое время года.

Кабачки — большие, раскидистые растения, поэтому обязательно дайте им достаточно места для роста и распространения, расстояние между каждым растением должно составлять не менее 70 см.

Как выращивать кабачки?

Выберите солнечное место и свободно дренируемую почву, обогащенную компостом или хорошо перепревшим навозом. Семенам требуется около 10 дней, чтобы прорасти, и их можно посеять прямо в огород или в корзинки и высадить позже.

Обратите внимание, что кабачки чувствительны к морозам, и для прорастания семян требуется теплая почва. Поэтому, если вы сеете рано в прохладном климате, вам, возможно, придется поместить их на подогреваемый поднос или в теплый букет.

Мульчирование необходимо для поддержания влажности почвы и предотвращения прорастания сорняков. Хорошо поливайте кабачки, особенно в засушливые периоды и дни с высокой температурой.

Кабачки будут готовы к сбору через 6-8 недель после посадки. Для оптимального вкуса их лучше всего собирать длиной около 15 см с помощью острого ножа или секатора.

Плоды кабачков растут очень быстро, поэтому часто проверяйте свои растения. Если вы оставите их дольше, они станут огромными и превратятся в кабачки, которые труднее есть и которые будут пресными на вкус.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.