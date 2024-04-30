Для того чтобы редис хорошо взошел, быстро начал расти и при этом не вытягивался, а все свои силы отдавал на формирование плода, нужно соблюдать определенные правила, прежде всего подумайте о соответствующей емкости, почве, правилах высева и ухода.

Поздние сорта редиса обладают более насыщенным вкусом и содержанием питательных веществ, так как имеют больше времени для накопления сахаров и витаминов. Они также более урожайны и долго хранятся. Чтобы редиска любого сорта дала максимальное количество плодов, необходимо соблюдать следующие принципы ухода за растением.

Правильная почва: Грядку нужно подготовить, рыхля землю на глубину 20-30 см и выровнять сверху. На каждый квадратный метр вносят по полведра песка и перегноя, 1 столовую ложку аммиачной селитры, 1,5 столовых ложки сернокислого калия и 2 столовые ложки суперфосфата. Не рекомендуется вносить навоз, так как азотные удобрения могут способствовать образованию пустот в корнеплодах. В почву с повышенной кислотностью следует добавить доломитовую муку, а тяжелую глинистую землю смешать с песком.

Подходящее место: Редиску следует сеять на открытом, солнечном участке, защищенном от ветра, и предпочтительно в прохладную и влажную погоду.

Качественные семена: Семена редиса ранних сортов сеют весной или в начале лета, а поздних - не раньше августа. Чтобы улучшить всхожесть, их можно предварительно проращивать во влажной салфетке в течение 2-3 дней.

Грамотный посев: На подготовленной грядке делают бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга, затем семена распределяют через каждые 5 см. В регионах с нестабильным климатом грядку следует укрывать спанбондом.

Полив: Регулярный полив является главным условием для получения богатого урожая. Почва на грядке должна быть всегда умеренно влажной. В жаркую погоду следует поливать редис каждый день.

Подкормка: На плодородных почвах удобрения не требуются, на бедных почвах можно использовать травяной настой, разведенный в воде.

Свет: Растения должны находиться на свету 10-12 часов. Если световой день длится 13-14 часов, а температура воздуха превышает 25°С, растения могут зацветать. Такие растения следует прикрывать темным материалом, чтобы обеспечить им свет не более 10 часов в сутки.

Борьба с вредителями: Профилактические меры включают обработку всходов свежей золой и полив подкисленной водой, чтобы уничтожить крестоцветную блошку, самого опасного вредителя редиса.

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