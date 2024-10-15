Парламент України 10 жовтня 2024 року ухвалив Закон №9665, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Верховна Рада України посилила адміністративні покарання за частину порушень - за певні дії українцям загрожує штраф, а в окремих випадках - позбавлення волі на строк до трьох років.

Деталі повідомила прес-служба Верховної Ради.

Парламент України 10 жовтня 2024 року ухвалив Закон №9665, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (КК) з метою посилення боротьби з порушеннями у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та незаконного обігу деревини.

Закон підвищує відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження або знищення дерев і чагарників. КУпАП було доповнено новою статтею 652, що передбачає адміністративну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання чи продаж деревини без відповідних документів, які підтверджують її законність, або з підробленими документами.

За такі правопорушення штраф становитиме від 510 до 15 300 гривень, а для посадових осіб — від 3 400 до 15 300 гривень.

Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 2461, яка визначає кримінальну відповідальність за незаконне перевезення чи збут деревини у значному обсязі без належних документів або з підробленими документами. За ці дії передбачено штраф від 34 000 до 51 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років.

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