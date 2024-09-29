За ухилення від мобілізації військовозобов'язані можуть отримати кілька штрафів на відміну від порушень.

Громадянин може оскаржити штраф, накладений працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, протягом 30 днів з моменту його отримання.

Про це юристка Аліна Охтень повідомила в Instagram.

Представники ТЦК активно накладають штрафи за кількома статтями КУпАП, зокрема за "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Адвокатка Аліна Охтень зазначила, що санкції не застосовуються, якщо є можливість отримати персональну інформацію з інших реєстрів. Вона пояснила, що штрафи накладаються лише на тих громадян, які ухиляються від військового обліку і для яких немає інтеграції з іншими реєстрами. Якщо працівники ТЦК знають адресу громадянина, вони можуть зробити запит для отримання інформації про цю особу.

"Тож людина не порушує закон, не оновлюючи свої дані", — підкреслила Аліна Охтень.

Спочатку працівник ТЦК має отримати дані з реєстру. Якщо таких даних немає, може бути складена постанова з наданням доказів відсутності відповідної інформації.

За ухилення від мобілізації військовозобов’язані можуть отримати штраф: за неявку до ТЦК за повісткою передбачено від 17 000 до 25 000 грн за перше правопорушення, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 500 грн.

Підстави для оскарження штрафів від ТЦК включають:

недотримання процедури;

відсутність підстав для накладення штрафу;

неналежні дії ТЦК та соціальної підтримки.

Штраф можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його накладення.

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