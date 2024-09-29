За уклонение от мобилизации военнообязанные могут получить несколько штрафов, в отличии от нарушений.

Гражданин может оспорить штраф, наложенный работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки, в течение 30 дней с момента его получения.

Об этом юрист Алина Ахтень сообщила в Instagram.

Представители ТЦК активно налагают штрафы по нескольким статьям КУоАП, в частности, за "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета" и "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Адвокат Алина Ахтень отметила, что санкции не применяются, если есть возможность получить персональную информацию из других реестров. Она пояснила, что штрафы налагаются только на уклоняющихся от военного учета граждан, для которых нет интеграции с другими реестрами. Если работники ТЦК знают адрес гражданина, они могут запросить получение информации об этом лице.

"Поэтому человек не нарушает закон, не обновляя свои данные", - подчеркнула Алина Ахтень.

Первоначально работник ТЦК должен получить данные из реестра. Если таких данных нет, может быть составлено постановление с предоставлением доказательств отсутствия соответствующей информации.

За уклонение от мобилизации военнообязанные могут получить штраф: за неявку в ТЦК по повестке предусмотрено от 17 000 до 25 000 грн за первое правонарушение, а для должностных и юридических лиц от 34 000 до 59 500 грн.

Основания для обжалования штрафов от ТЦК включают:

несоблюдение процедуры;

отсутствие оснований для наложения штрафа;

ненадлежащие действия ТЦК и социальной поддержки

Штраф можно оспорить в течение 30 дней с момента его наложения.

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