Українцям приходять «підставні» штрафи за чужі порушення - один із таких випадків було зафіксовано на Львівщині.

Останнім часом українцям приходять «підставні» штрафи за чужі порушення правил на дорогах - зокрема, це стосується водіїв

Про це повідомляють профільні ЗМІ. Там також уточнили, за що саме приходять штрафи.

Українські водії все частіше стикаються з проблемою автомобілів-двійників. Автомобілісти отримують штрафи за порушення ПДР, зафіксовані камерами автофіксації, хоча машини, що потрапили в об'єктив, їм не належать.

Один з таких випадків стався на Львівщині, де зафіксували перевищення швидкості позашляховиком Range Rover. Авто та його власника було ідентифіковано за номерними знаками, і квитанція про штраф автоматично надійшла на адресу реєстрації власника. Виявилося, що це була жінка, яка проживає в іншому регіоні і в день інциденту не була на Львівщині.

Після звернення автоледі до поліції за роз'ясненнями з'ясувалося, що на фото з порушником була зовсім інша машина, на якій використовувалися чужі номерні знаки. Правоохоронці вважають, що це справа рук шахраїв, які створюють так звані автомобілі-близнюки.

Такі автомобілі часто точно копіюють справжні, включаючи підроблені номерні знаки та техпаспорти. При перевірці в базах даних всі дані відображаються коректно, але в разі проблем усі претензії стосуються іншої особи.

Джерело: ТвояМашина.

Останні новини України:

Українців карають штрафами за псування майна у будинку.

Нардепи вигадали новий штраф для українців.

Пенсійний фонд накладає штрафи на пенсіонерів.