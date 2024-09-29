Украинцам приходят «подставные» штрафы за чужие нарушения – один из таких случаев был зафиксирован на Львовщине.

В последнее время украинцам приходят «подставные» штрафы за чужие нарушения правил на дорогах – в частности, это касается водителей.

Об этом сообщают профильные СМИ. Там также уточнили, за что приходят штрафы.

Украинские водители все чаще сталкиваются с проблемой автомобилей-двойников. Автомобилисты получают штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автофиксации, хотя попавшие в объектив машины им не принадлежат.

Один из таких случаев произошел во Львовской области, где зафиксировали превышение скорости внедорожником Range Rover. Авто и его владельца были идентифицированы по номерным знакам, и квитанция о штрафе автоматически поступила в адрес регистрации владельца. Оказалось, что это была женщина, проживающая в другом регионе и в день инцидента не на Львовщине.

После обращения автоледи в полицию за разъяснениями выяснилось, что на фото с нарушителем была совсем другая машина, на которой использовались чужие номерные знаки. Правоохранители считают, что это дело рук мошенников, создающих так называемые автомобили-близнецы.

Такие автомобили часто точно копируют подлинные, включая поддельные номерные знаки и техпаспорта. При проверке в базах данных все данные отображаются корректно, но при проблемах все претензии касаются другого лица.

Источник: Твоя Машина.

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