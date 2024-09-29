У разі аварії винуватця можуть покарати, зобов'язавши сплатити штраф і відшкодувати збитки, заподіяні сусідам.

Українці з газовими колонками отримали серйозне попередження - стало відомо, чого в жодному разі не можна робити з приладом, щоб потім не було проблем.

Про це розповіли у ГазПравді.

З початку 2024 року в Україні було зафіксовано 63 випадки, коли через самовільне втручання в роботу газових приладів вода потрапляла в газопроводи, що призвело до відключення газопостачання для 732 споживачів.

Проблема виникає, коли під час підключення газової колонки самостійно або за допомогою ненадійних майстрів плутають шланги для подачі води та газу. Це призводить до розтікання води газовими трубами в будинку, що може потрапити в лічильники та газові прилади мешканців.

Зазначається, що зазвичай все починається з прагнення заощадити на заміні газової колонки.

"Люди економлять кошти, звертаються до неперевірених фірм, які не мають ліцензій, не мають навичок, не вміють проводити ці роботи якісно. Потім трапляються аварійні ситуації", – йдеться в матеріалі.

При цьому зазначається, щоб висушити газову мережу будинку, газовикам доводиться обстежити всі квартири. При чому перевіряти не лише труби, а й газові прилади – адже вода може потрапити, зокрема:

у лічильник газу;

у газову плиту.

Загалом, відзначається, що самовільне втручання в роботу газової мережі є не тільки небезпечним, а й незаконним. У разі аварії винуватця можуть покарати, зобов'язавши сплатити штраф і відшкодувати збитки, заподіяні сусідам, або навіть відключити від газопостачання.

"Установлювати, замінювати та ремонтувати газове обладнання мають право лише кваліфіковані та сертифіковані фахівці", – наголосили аналітики.

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