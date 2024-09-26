У деяких регіонах обмеження можуть бути менш жорсткими. Традиційно складна ситуація в Києві та Київській, Дніпропетровській областях.

Хоча наразі точно спрогнозувати характер відключень електроенергії неможливо, кожен українець вже має підготувати своє житло та електроприлади до опалювального сезону.

Українські ЗМІ порадили, що обов'язково треба зробити для підготовки техніки та квартири.

Взимку відключення електроенергії можуть тривати від 4 до 18 годин на добу, про що повідомили представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у своєму бюлетені. Спостерігачі місії відвідали пошкоджені електростанції, поспілкувалися з представниками влади та провели 65 інтерв'ю з аналітичними центрами, технічними фахівцями й науковцями. Широкий діапазон від 4 до 18 годин охоплює всі можливі сценарії – від оптимістичного, коли відключення триватимуть лише 4 години, до песимістичного, коли світло буде відсутнє 18 годин на добу.

Однак точний прогноз наразі неможливий, оскільки він залежить від подальших атак на енергетичну інфраструктуру РФ (якщо вони відбудуться) та від погодних умов.

Гарна новина: в ті зимові дні, коли середня температура повітря буде плюсовою, можна уникнути обмежень (за умови відсутності руйнівних атак з боку РФ). Крім того, без обстрілів графіки відключення електроенергії можуть почати впроваджувати лише в грудні.

Поради від енергетиків, опубліковані на сайті "Київтеплоенерго", були розроблені на основі інформації, зібраної профільним міністерством. Першим кроком, який рекомендують, є зменшення тепловтрат у квартирі чи будинку.

Найпростіший крок — перевірити ущільнення вікон та дверей, оскільки саме через вікна відбуваються найбільші тепловтрати. Енергетики також радять:

Визначити одну кімнату для обігріву в разі надзвичайної ситуації. Викликати фахівця для перевірки розеток, проводки та електроприладів. Якщо у вас індивідуальне опалення, зробіть технічне обслуговування котла. Відсунути меблі від батарей, зібрати штори та зняти декоративні панелі. Наклеїти тепловідбивний екран (фольгований матеріал) на стіну за батареями. Перевірити стан теплої підлоги, обігрівачів і кондиціонера, а також провести технічне обслуговування кондиціонера. Разом із сусідами подбати про утеплення під’їзду та будинку.

В умовах частих відключень електроенергії можуть виникати порушення "показників якості електричної енергії", що, простіше кажучи, означає можливі стрибки напруги. Найкращим рішенням є вимикати електроприлади з розеток. Ключову техніку, таку як холодильники, бойлери та пральні машини, рекомендується повністю відключати від мережі після відключення світла.

Джерело: OBOZ.UA.

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