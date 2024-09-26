В некоторых регионах ограничения могут быть менее жесткими. Традиционно сложная обстановка в Киеве и Киевской, Днепропетровской областях.

Хотя точно спрогнозировать характер отключений электроэнергии невозможно, каждый украинец уже должен подготовить свое жилье и электроприборы к отопительному сезону.

Украинские СМИ посоветовали, что обязательно нужно сделать для подготовки техники и квартиры.

Зимой отключения электроэнергии могут занять от 4 до 18 часов в сутки, о чем сообщили представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в своем бюллетене. Наблюдатели миссии посетили поврежденные электростанции, пообщались с представителями власти и провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами и учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов охватывает все возможные сценарии – от оптимистического, когда отключение будет длиться всего 4 часа, до пессимистичного, когда свет будет отсутствовать 18 часов в сутки.

Однако точный прогноз пока невозможен, поскольку зависит от дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру РФ (если они произойдут) и от погодных условий.

Хорошая новость: в те зимние дни, когда средняя температура воздуха будет плюсовой, можно избежать ограничений (при отсутствии разрушительных атак со стороны РФ). Кроме того, без обстрелов графики отключения электроэнергии могут начать внедрять только в декабре.

Советы от энергетиков, опубликованные на сайте Киевтеплоэнерго, были разработаны на основе информации, собранной профильным министерством. Первым рекомендуемым шагом является уменьшение теплопотерь в квартире или доме.

Самый простой шаг – проверить уплотнение окон и дверей, поскольку именно через окна происходят наибольшие теплопотери. Энергетики также советуют:

Определить одну комнату для обогрева при чрезвычайной ситуации. Вызвать специалиста для проверки розеток, проводки и электроприборов. Если у вас индивидуальное отопление, произведите техническое обслуживание котла. Отодвинуть мебель от батарей, собрать шторы и снять декоративные панели. Наклеить теплоотражающий экран (фольгированный материал) на стену за батареями. Проверить состояние теплого пола, обогревателей и кондиционера, а также произвести техническое обслуживание кондиционера. Вместе с соседями позаботиться об утеплении подъезда и дома.

В условиях частых отключений электроэнергии могут возникать нарушения "показателей качества электрической энергии", что, проще говоря, означает возможные скачки напряжения. Лучшим решением является выключать электроприборы из розеток. Ключевую технику, например холодильники, бойлеры и стиральные машины, рекомендуется полностью отключать от сети после отключения света.

Источник: OBOZ.UA.

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