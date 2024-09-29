В случае аварии виновника могут наказать, обязав уплатить штраф и возместить ущерб, причиненный соседям.

Украинцы с газовыми колонками получили серьезное предупреждение – стало известно, чего ни в коем случае нельзя делать с прибором, чтобы потом не было проблем.

Об этом рассказали в ГазПравде.

С начала 2024 года в Украине было зафиксировано 63 случая, когда из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов вода попадала в газопроводы, что привело к отключению газоснабжения для 732 потребителей.

Проблема возникает, когда при подключении газовой колонки самостоятельно или с помощью ненадежных мастеров путают шланги для подачи воды и газа. Это приводит к растеканию воды по газовым трубам в доме, что может попасть в счетчики и газовые приборы жильцов.

Отмечается, что обычно все начинается со стремления сэкономить на замене газовой колонки.

"Люди экономят средства, обращаются к непроверенным фирмам, не имеющим лицензий, не имеющим навыков, не умеют проводить эти работы качественно. Затем случаются аварийные ситуации", – говорится в материале.

При этом говорится, чтобы высушить газовую сеть дома, газовикам приходится обследовать все квартиры. Причем проверять не только трубы, но и газовые приборы – вода ведь может попасть, в частности:

в счетчик газа;

в газовую плиту.

В общем, отмечается, что самовольное вмешательство в работу газовой сети не только опасно, но и незаконно. В случае аварии виновника могут наказать, обязав уплатить штраф и возместить ущерб, причиненный соседям, или даже отключить от газоснабжения.

"Устанавливать, заменять и ремонтировать газовое оборудование имеют право только квалифицированные и сертифицированные специалисты", - подчеркнули аналитики.

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