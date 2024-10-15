Парламент Украины 10 октября 2024 принял Закон №9665, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Верховная Рада Украины усилила административные наказания за часть нарушений – за определенные действия украинцам грозит штраф, а в отдельных случаях – лишение свободы сроком до трех лет.

Детали сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Парламент Украины 10 октября 2024 принял Закон №9665, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовного кодекса Украины (УК) с целью усиления борьбы с нарушениями в сфере защиты растительного мира, лесопользования и незаконного оборота древесины.

Закон повышает ответственность за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение деревьев и кустарников. КУоАП была дополнена новой статьей 652, предусматривающей административную ответственность за незаконную перевозку, хранение или продажу древесины без соответствующих документов, подтверждающих ее законность, или с поддельными документами.

За такие правонарушения штраф будет составлять от 510 до 15 300 гривен, а для должностных лиц – от 3 400 до 15 300 гривен.

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 2461, которая определяет уголовную ответственность за незаконную перевозку или сбыт древесины в значительном объеме без надлежащих документов или с поддельными документами. За эти действия предусмотрен штраф от 34 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы сроком до трех лет.

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