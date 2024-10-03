Наприкінці липня набули повної чинності зміни до закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення".

В Україні посилюється контроль за виконанням антитютюнового законодавства - Держпродспоживслужба відновила перевірки підприємств у цій сфері.

Про це попередила Запорізька ОДА.

Згідно зі статтею 13 закону, куріння та використання тютюнових виробів заборонено в таких місцях:

заклади ресторанного господарства;

освітні установи;

заклади охорони здоров’я;

спортивні споруди;

органи державної влади;

підприємства та організації всіх форм власності.

"Раніше закон "Про рекламу" лише частково обмежував популяризацію тютюнових виробів, але тепер введено повну заборону, включаючи стимулювання продажу та спонсорство", — зазначив представник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Денис Повищий.

За порушення антитютюнового законодавства встановлено такі штрафи:

до 20 тис. грн за незаконне виготовлення, реалізацію та продаж ароматизованих тютюнових виробів; у разі повторного порушення штраф становитиме 50 тис. грн;

3 тис. грн за розміщення кальяну, куріння чи використання тютюнових виробів у закладах ресторанного господарства; при повторному порушенні штраф зросте до 15 тис. грн;

1 тис. грн для інших закладів; при повторному порушенні – 10 тис. грн;

30 тис. грн за рекламу тютюнових виробів; у разі повторного порушення штраф становитиме 50 тис. грн.

Громадяни, які стали свідками таких порушень, можуть подати скаргу через спеціальну форму на сайті Держпродспоживслужби.

Останні новини України:

Українці можуть оскаржити штраф від ТЦК: названо випадки, коли це можливо зробити.

Українців з котлами терміново попередили: "призводить до розтікання води газовими трубами".

Штрафи за чужі порушення: все частіше українці стикаються з проблемою "двійників".