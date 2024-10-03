В Україні посилюється контроль за виконанням антитютюнового законодавства - Держпродспоживслужба відновила перевірки підприємств у цій сфері.
Про це попередила Запорізька ОДА.
Згідно зі статтею 13 закону, куріння та використання тютюнових виробів заборонено в таких місцях:
- заклади ресторанного господарства;
- освітні установи;
- заклади охорони здоров’я;
- спортивні споруди;
- органи державної влади;
- підприємства та організації всіх форм власності.
"Раніше закон "Про рекламу" лише частково обмежував популяризацію тютюнових виробів, але тепер введено повну заборону, включаючи стимулювання продажу та спонсорство", — зазначив представник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Денис Повищий.
За порушення антитютюнового законодавства встановлено такі штрафи:
- до 20 тис. грн за незаконне виготовлення, реалізацію та продаж ароматизованих тютюнових виробів; у разі повторного порушення штраф становитиме 50 тис. грн;
- 3 тис. грн за розміщення кальяну, куріння чи використання тютюнових виробів у закладах ресторанного господарства; при повторному порушенні штраф зросте до 15 тис. грн;
- 1 тис. грн для інших закладів; при повторному порушенні – 10 тис. грн;
- 30 тис. грн за рекламу тютюнових виробів; у разі повторного порушення штраф становитиме 50 тис. грн.
Громадяни, які стали свідками таких порушень, можуть подати скаргу через спеціальну форму на сайті Держпродспоживслужби.
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