В Украине усиливается контроль за исполнением антитабачного законодательства - Госпродслужба возобновила проверки предприятий в этой сфере.
Об этом предупредила Запорожская ОГА.
Согласно статье 13 закона, курение и использование табачных изделий запрещено в следующих местах:
- заведения ресторанного хозяйства;
- образовательные учреждения;
- заведения здравоохранения;
- спортивные сооружения;
- органы государственной власти;
- предприятия и организации всех форм собственности
"Раньше закон "О рекламе" лишь частично ограничивал популяризацию табачных изделий, но теперь введен полный запрет, включая стимулирование продаж и спонсорство", - отметил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Денис Повищий.
За нарушение антитабачного законодательства установлены следующие штрафы:
- до 20 тыс. грн за незаконное изготовление, реализацию и продажу ароматизированных табачных изделий; при повторном нарушении штраф составит 50 тыс. грн;
- 3 тыс. грн за размещение кальяна, курение или использование табачных изделий в заведениях ресторанного хозяйства; при повторном нарушении штраф вырастет до 15 тыс. грн;
- 1 тыс. грн для других заведений; при повторном нарушении – 10 тыс. грн;
- 30 тыс. грн за рекламу табачных изделий; при повторном нарушении штраф составит 50 тыс. грн.
Граждане, ставшие свидетелями таких нарушений, могут подать жалобу из-за специальной формы на сайте Госпродпотребслужбы.
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