В конце июля вступили в силу изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения".

В Украине усиливается контроль за исполнением антитабачного законодательства - Госпродслужба возобновила проверки предприятий в этой сфере.

Об этом предупредила Запорожская ОГА.

Согласно статье 13 закона, курение и использование табачных изделий запрещено в следующих местах:

заведения ресторанного хозяйства;

образовательные учреждения;

заведения здравоохранения;

спортивные сооружения;

органы государственной власти;

предприятия и организации всех форм собственности

"Раньше закон "О рекламе" лишь частично ограничивал популяризацию табачных изделий, но теперь введен полный запрет, включая стимулирование продаж и спонсорство", - отметил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Денис Повищий.

За нарушение антитабачного законодательства установлены следующие штрафы:

до 20 тыс. грн за незаконное изготовление, реализацию и продажу ароматизированных табачных изделий; при повторном нарушении штраф составит 50 тыс. грн;

3 тыс. грн за размещение кальяна, курение или использование табачных изделий в заведениях ресторанного хозяйства; при повторном нарушении штраф вырастет до 15 тыс. грн;

1 тыс. грн для других заведений; при повторном нарушении – 10 тыс. грн;

30 тыс. грн за рекламу табачных изделий; при повторном нарушении штраф составит 50 тыс. грн.

Граждане, ставшие свидетелями таких нарушений, могут подать жалобу из-за специальной формы на сайте Госпродпотребслужбы.

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