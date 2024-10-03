В Украине усиливается контроль за исполнением антитабачного законодательства - Госпродслужба возобновила проверки предприятий в этой сфере.

Об этом предупредила Запорожская ОГА.

курение, сигарета

Согласно статье 13 закона, курение и использование табачных изделий запрещено в следующих местах:

  • заведения ресторанного хозяйства;
  • образовательные учреждения;
  • заведения здравоохранения;
  • спортивные сооружения;
  • органы государственной власти;
  • предприятия и организации всех форм собственности

"Раньше закон "О рекламе" лишь частично ограничивал популяризацию табачных изделий, но теперь введен полный запрет, включая стимулирование продаж и спонсорство", - отметил представитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Денис Повищий.

полиция, штраф

За нарушение антитабачного законодательства установлены следующие штрафы:

  • до 20 тыс. грн за незаконное изготовление, реализацию и продажу ароматизированных табачных изделий; при повторном нарушении штраф составит 50 тыс. грн;
  • 3 тыс. грн за размещение кальяна, курение или использование табачных изделий в заведениях ресторанного хозяйства; при повторном нарушении штраф вырастет до 15 тыс. грн;
  • 1 тыс. грн для других заведений; при повторном нарушении – 10 тыс. грн;
  • 30 тыс. грн за рекламу табачных изделий; при повторном нарушении штраф составит 50 тыс. грн.

Граждане, ставшие свидетелями таких нарушений, могут подать жалобу из-за специальной формы на сайте Госпродпотребслужбы.

Последние новости Украины:

Украинцы могут обжаловать штраф от ТЦК: названы случаи, когда это можно сделать.

Украинцев с котлами срочно предупредили: "приводит к растеканию воды газовыми трубами".

Штрафы за чужие нарушения: все чаще украинцы сталкиваются с проблемой "двойников".