"Нафтогаз" оголосив про модернізацію системи оплати за газ, перейшовши на нові квитанції.

"Нафтогаз України" оголосила про нововведення - зокрема про відмову від паперових квитанцій та впровадження модернізованої системи оплати за газ.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу України у Facebook.

Так, "Нафтогаз" оголосив про модернізацію системи оплати за газ, перейшовши на електронні квитанції замість паперових. Цей крок відповідає сучасним вимогам екологічності та зручності. Тепер споживачі можуть отримувати рахунки в електронному вигляді, що дозволяє заощадити час та уникнути втрати платіжок.

Згідно з інформацією від компанії, електронні рахунки надходитимуть своєчасно та будуть доступні в:

особистому кабінеті на my.gas.ua;

чат-ботах у Viber та Telegram;

електронній пошті.

"Відмовтеся від паперу на користь онлайн-квитанцій та скористайтеся всіма перевагами цифрового сервісу", — зазначили у компанії.

Також наголошується, що споживачі, які не можуть знайти платіжку в поштовій скриньці, можуть мати переплату за спожитий газ або вже сплатили нарахування до 12 числа.

"Не забувайте, що онлайн-рахунок доступний вже з 10-го числа, тоді як паперовий — лише після 20-го", — підкреслили в "Нафтогазі".

Тим часом клієнти "Нафтогазу" скаржаться на невірні дані у своїх комунальних квитанціях. Представники компанії роз'яснили можливі причини виникнення неправильних показників.

Останні новини України:

Ціна знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1кВт/год: тариф на електроенергію з жовтня змінився не для всіх.

Тарифи на воду по регіонах України: у деяких містах зростання склало до 40%.

Опалювальний сезон 2024-2025 в Україні: дати початку можуть змінюватись у різних регіонах.