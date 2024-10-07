Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВтгод - проте частина українців може платити менше.

В Україні з 1 жовтня тариф на електроенергію знизиться з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, проте це стосується не всіх українців.

Про це йдеться у постанові КМУ №632.

Загальний тариф на електроенергію становить 4,32 грн за кВтгод. Проте, якщо у вас є електричне опалення з затвердженим проектом (а не просто електричний обігрівач), ви можете оплачувати перші 2 тисячі кВтгод на місяць за зниженою ставкою 2,64 грн за кВт*год.

Варто зазначити, що цей тариф діє лише в опалювальний період, який триває з 1 жовтня до 30 квітня.

Зазначимо, що інші українці сплачуватимуть 4,32 грн за кВт*год до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, який було введено з 1 червня, покриває виключно витрати на виробництво електроенергії двома державними компаніями — "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також витрати на передачу, розподіл електроенергії в регіонах та постачання споживачам.

При встановленні двозонного лічильника застосовуються два тарифи: денний та нічний. Денний тариф, який діє з 7:00 до 23:00, залишається на рівні 4,32 грн за 1 кВт*год, як і в основному тарифі.

В нічний час (з 23:00 до 7:00) можна користуватися нічним тарифом, який є наполовину нижчим за денний. Застосовується коефіцієнт 0,5, тож замість 4,32 грн споживачі платять лише 2,16 грн за кВт*год.

При встановленні трьохзонного лічильника застосовуються три тарифи, причому в пікові години споживачі платять більше за електроенергію.

Нічний тариф з 23:00 до 07:00 становить 1,728 грн за кВт*год.

Напівпіковий тариф діє з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 і становить 4,34 грн за кВт*год.

Піковий тариф, що діє з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, становить 6,48 грн за кВт*год.

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