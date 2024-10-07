В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию снизится с 4,32 до 2,64 грн. за 1 кВт*ч, однако это касается не всех украинцев.
Об этом говорится в постановлении КМУ №632.
Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. за кВтч. Однако если у вас есть электрическое отопление с утвержденным проектом (а не просто электрический обогреватель), вы можете оплачивать первые 2 тысячи кВтч в месяц по сниженной ставке 2,64 грн за кВт*ч.
Следует отметить, что этот тариф действует только в отопительный период, который длится с 1 октября по 30 апреля.
Отметим, что другие украинцы будут платить 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, введенный с 1 июня, покрывает исключительно затраты на производство электроэнергии двумя государственными компаниями - "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также расходы на передачу, распределение электроэнергии в регионах и снабжение потребителей.
При установке двухзонного счетчика используются два тарифа: дневной и ночной. Дневной тариф, действующий с 7:00 до 23:00, остается на уровне 4,32 грн за 1 кВт*ч, как и в основном тарифе.
В ночное время (с 23:00 до 7:00) можно пользоваться ночным тарифом, который наполовину ниже дневного. Применяется коэффициент 0,5, поэтому вместо 4,32 грн потребители платят только 2,16 грн за кВт*ч.
При установке трехзонного счетчика применяются три тарифа, причем в пиковые часы потребители платят больше за электроэнергию.
- Ночной тариф с 23:00 до 07:00 составляет 1,728 грн за кВт*ч.
- Полупиковый тариф действует с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 и составляет 4,34 грн за кВт*ч.
- Пиковый тариф, действующий с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, составляет 6,48 грн за кВт*ч.
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