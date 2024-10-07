Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в середині жовтня, але точна дата залежить від багатьох чинників.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня, орієнтовно 15-16 числа - однак його початок може залежати від кількох факторів.

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення продовжує діяти, а субсидії нараховуються автоматично, якщо немає змін у домогосподарстві.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють місцеві адміністрації, коли середньодобова температура стабільно залишається на рівні +8°C протягом трьох днів. Тому дати початку опалення можуть варіюватися в різних регіонах України.

Спершу тепло подається до шкіл, дитячих садків і медичних закладів, а потім – у житлові будинки. Сам опалювальний сезон триває приблизно шість місяців і завершується, коли температура перевищує +8°C протягом трьох днів.

Мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, запроваджений під час воєнного стану, залишається в силі і в цьому опалювальному сезоні.

"Нафтогаз України" з 1 травня 2024 року продовжив фіксований тариф на газ до 30 квітня 2025 року на рівні 7,96 гривні за кубометр. Проте ціни на газ від інших постачальників для населення коливаються від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

З 1 жовтня для домогосподарств, які використовують електроопалення, встановлено тариф на електроенергію в розмірі 2,64 гривні за кіловат при споживанні до 2000 кіловатів на місяць.

З жовтня починається нарахування субсидій на опалювальний сезон, враховуючи підвищення тарифів на комунальні послуги. Оновлений розмір субсидії також буде залежати від дати початку подачі опалення.

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