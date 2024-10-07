Отопительный сезон обычно начинается в середине октября, но точная дата зависит от многих факторов.

Обычно отопительный сезон в Украине стартует в середине октября, ориентировочно 15-16 числа – однако его начало может зависеть от нескольких факторов.

Мораторий по повышению тарифов на газ, горячую воду и отопление продолжает действовать, а субсидии начисляются автоматически, если нет изменений в домохозяйстве.

Решения о начале отопительного сезона принимаются местными администрациями, когда среднесуточная температура стабильно остается на уровне +8°C в течение трех дней. Поэтому даты начала отопления могут варьироваться в разных регионах Украины.

Сначала тепло подается в школы, детские сады и медицинские учреждения, а затем – в жилые дома. Сам отопительный сезон длится около шести месяцев и завершается, когда температура превышает +8°C в течение трех дней.

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, введенный во время военного положения, остается в силе и в этом отопительном сезоне.

"Нефтегаз Украины" с 1 мая 2024 года продлил фиксированный тариф на газ до 30 апреля 2025 года на уровне 7,96 гривны за кубометр. Тем не менее, цены на газ от других поставщиков для населения колеблются от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

С 1 октября для домохозяйств, использующих электроотопление установлен тариф на электроэнергию в размере 2,64 гривны за киловатт при потреблении до 2000 киловатт в месяц.

С октября начинается начисление субсидий на отопительный сезон с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги. Обновленный размер субсидии также зависит от даты начала подачи отопления.

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