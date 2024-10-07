Підвищення тарифів пояснювали збільшенням витрат на електроенергію, підвищенням зарплат та подорожчанням реагентів для очищення води.

Минулого року Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, намагалася підвищити ціни, але зустріла опір з боку влади і скасувала це рішення.

Проте нещодавно в інформаційному просторі та українських ЗМІ знову почали обговорювати можливе підвищення цін на воду в Україні.

З вимогою перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення виступила асоціація "Укрводоканалекологія", вказуючи на критичну ситуацію в українських водоканалах. Президент асоціації та заступник генерального директора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький зазначив, що галузь наразі знаходиться на межі виживання.

Він підкреслив, що тарифи на воду не переглядалися регулятором вже кілька років, а останнє підвищення відбулося у 2021 році. Спроба запровадити нові тарифи у 2023 році була скасована урядом, і Новицький вважає це рішення незаконним.

За словами заступника генерального директора "Київводоканалу", водоканали зараз стикаються з серйозними фінансовими труднощами, що впливають на рівень заробітної плати працівників, яка становить в середньому близько 13 тисяч гривень. Це загрожує стабільній роботі підприємств і може призвести до серйозних наслідків для всієї галузі.

У невеликих населених пунктах місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи, що вже призвело до їх значного збільшення — у деяких містах зростання склало до 40%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні варіюються в залежності від регіону та постачальника послуг.

Вінницька область

КП "Вінницяоблводоканал": водопостачання – 15,744 грн, водовідведення – 9,876 грн, разом – 25,620 грн.

Волинська область

КП "Луцькводоканал": водопостачання – 12,204 грн, водовідведення – 16,212 грн, разом – 28,416 грн.

Дніпропетровська область

КП "Аульський водовід": водопостачання – 13,416 грн, водовідведення – 12,696 грн, разом – 26,112 грн.

КП "Дніпроводоканал": водопостачання – 18,156 грн, водовідведення – 13,200 грн, разом – 31,356 грн.

КВП "Міськводоканал" Кам'янське: водопостачання – 13,092 грн, водовідведення – 10,296 грн, разом – 23,388 грн.

КП "Кривбассводоканал": водопостачання – 15,972 грн, водовідведення – 15,396 грн, разом – 31,368 грн.

КП "Нікопольське ВУВКГ": водопостачання – 13,860 грн, водовідведення – 19,764 грн, разом – 33,624 грн.

КП "Новомосковськ водоканал": водопостачання – 21,612 грн, водовідведення – 23,232 грн, разом – 44,844 грн.

КП "Павлоградське ВУВКГ": водопостачання – 39,420 грн, водовідведення – 14,244 грн, разом – 53,664 грн.

ПРАТ "Енергоресурси": водопостачання – 27,156 грн, водовідведення – 3,060 грн, разом – 30,216 грн.

ДМП ВКГ "Дніпро-Західний Донбас": водопостачання – 36,240 грн, водовідведення – відсутнє, разом – 36,240 грн.

Донецька область

КП "Бахмут-Вода": водопостачання – 22,728 грн, водовідведення – 18,636 грн, разом – 41,364 грн.

КВП "Краматорський водоканал": водопостачання – 19,548 грн, водовідведення – 13,908 грн, разом – 33,456 грн.

КП "Маріупольське ВУВКГ": водопостачання – 19,212 грн, водовідведення – 9,900 грн, разом – 29,112 грн.

КП "Славміськводоканал": водопостачання – 20,220 грн, водовідведення – 25,200 грн, разом – 45,420 грн.

Житомирська область

КП "Житомирводоканал": водопостачання – 18,264 грн, водовідведення – 19,272 грн, разом – 37,536 грн.

Закарпатська область

КП "ВУВКГ Ужгорода": водопостачання – 26,520 грн, водовідведення – 16,344 грн, разом – 42,864 грн.

Запорізька область

КП "Бердянськводоканал": водопостачання – 30,876 грн, водовідведення – 26,196 грн, разом – 57,072 грн.

КП "Водоканал" Запоріжжя: водопостачання – 17,808 грн, водовідведення – 10,560 грн, разом – 28,368 грн.

КП "Облводоканал" Запорізька область: водопостачання – 25,044 грн, водовідведення – 40,512 грн, разом – 65,556 грн.

КП "Водоканал" Мелітополь: водопостачання – 19,404 грн, водовідведення – 22,536 грн, разом – 41,940 грн.

Івано-Франківська область

КП "Івано-Франківськ-водоекотехпром": водопостачання – 12,948 грн, водовідведення – 15,288 грн, разом – 28,236 грн.

Київська область

ТОВ "Білоцерківвода": водопостачання – 15,480 грн, водовідведення – 21,720 грн, разом – 37,200 грн.

КП "Броваритепловодоенергія": водопостачання – 15,408 грн, водовідведення – 14,856 грн, разом – 30,264 грн.

КП "Ірпіньводоканал": водопостачання – 12,408 грн, водовідведення – 19,704 грн, разом – 32,112 грн.

ПАТ АК "Київводоканал": водопостачання – 16,164 грн, водовідведення – 14,220 грн, разом – 30,384 грн.

Кіровоградська область

ОКВП "Дніпро-Кіровоград": водопостачання – 25,212 грн, водовідведення – 20,760 грн, разом – 45,972 грн.

Луганська область

КСП "Лисичанськводоканал": водопостачання – 24,924 грн, водовідведення – 15,264 грн, разом – 40,188 грн.

КП "Сєвєродонецькводоканал": водопостачання – 9,660 грн, водовідведення – 8,640 грн, разом – 18,300 грн.

ТОВ "Таун сервіс": водопостачання – 8,940 грн, водовідведення – 7,584 грн, разом – 16,524 грн.

Львівська область

КП "Дрогобичводоканал": водопостачання – 28,620 грн, водовідведення – 14,736 грн, разом – 43,356 грн.

КП "Львівводоканал": водопостачання – 17,292 грн, водовідведення – 8,592 грн, разом – 25,884 грн.

Миколаївська область

КП "Миколаївводоканал": водопостачання – 17,532 грн, водовідведення – 16,512 грн, разом – 34,044 грн.

Одеська область

ТОВ "Інфоксводоканал": водопостачання – 17,916 грн, водовідведення – 17,244 грн, разом – 35,160 грн.

Полтавська область

КП "Кременчукводоканал": водопостачання – 14,304 грн, водовідведення – 17,496 грн, разом – 31,800 грн.

КП "Полтававодоканал": водопостачання – 16,488 грн, водовідведення – 17,280 грн, разом – 33,768 грн.

Рівненська область

ПРАТ "Рівнеазот": водопостачання – немає, водовідведення – 4,920 грн, разом – 4,920 грн.

ВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал": водопостачання – 16,680 грн, водовідведення – 15,912 грн, разом – 32,592 грн.

Сумська область

КП "Міськводоканал" Суми: водопостачання – 15,984 грн, водовідведення – 16,668 грн, разом – 32,652 грн.

Тернопільська область

КП "Тернопільводоканал": водопостачання – 17,580 грн, водовідведення – 19,116 грн, разом – 36,696 грн.

Харківська область

КП "Харківводоканал": водопостачання – 16,032 грн, водовідведення – 8,484.

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