Повышение тарифов объяснялось увеличением расходов на электроэнергию, повышением зарплат и удорожанием реагентов для очистки воды.

В прошлом году Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, пыталась повысить цены, но встретила сопротивление со стороны властей и отменила это решение.

Однако, недавно в информационном пространстве и украинских СМИ снова начали обсуждать возможное повышение цен на воду в Украине.

С требованием пересмотра тарифов на водоснабжение и водоотвод выступила ассоциация "Укрводоканалекология", указывая на критическую ситуацию в украинских водоканалах. Президент ассоциации и заместитель генерального директора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий отметил, что отрасль сейчас находится на грани выживания.

Он подчеркнул, что тарифы на воду не пересматривались регулятором уже несколько лет, а последнее повышение произошло в 2021 году. Попытка ввести новые тарифы в 2023 году была упразднена правительством, и Новицкий считает это решение незаконным.

По словам заместителя генерального директора "Киевводоканала", водоканалы сейчас сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, влияющими на уровень заработной платы работников, которая составляет в среднем около 13 тысяч гривен. Это чревато стабильной работой предприятий и может привести к серьезным последствиям для всей отрасли.

В небольших населенных пунктах местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы, что уже привело к их значительному увеличению — в некоторых городах рост составил до 40%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в Украине варьируются в зависимости от региона и поставщика услуг.

Винницкая область

КП "Винницаоблводоканал": водоснабжение – 15,744 грн, водоотвод – 9,876 грн, итого – 25,620 грн.

Волынская область

КП "Луцкводоканал": водоснабжение – 12,204 грн, водоотвод – 16,212 грн, итого – 28,416 грн.

Днепропетровская область

КП "Аульский водовод": водоснабжение – 13,416 грн, водоотвод – 12,696 грн, итого – 26,112 грн.

КП "Днепропроводоканал": водоснабжение – 18,156 грн, водоотвод – 13,200 грн, итого – 31,356 грн.

КПП "Горводоканал" Каменское: водоснабжение – 13,092 грн, водоотвод – 10,296 грн, итого – 23,388 грн.

КП "Кривбасссводоканал": водоснабжение – 15,972 грн, водоотвод – 15,396 грн, итого – 31,368 грн.

КП "Никопольское ВУВКХ": водоснабжение – 13,860 грн, водоотвод – 19,764 грн, итого – 33,624 грн.

КП "Новомосковск водоканал": водоснабжение – 21,612 грн, водоотвод – 23,232 грн, итого – 44,844 грн.

КП "Павлоградское ВУВКХ": водоснабжение – 39,420 грн, водоотвод – 14,244 грн, итого – 53,664 грн.

ЧАО "Энергоресурсы": водоснабжение – 27,156 грн, водоотвод – 3,060 грн, итого – 30,216 грн.

ДМП ПКХ "Днепро-Западный Донбасс": водоснабжение – 36,240 грн, водоотвод – отсутствует, вместе – 36,240 грн.

Донецкая область

КП "Бахмут-Вода": водоснабжение – 22,728 грн, водоотвод – 18,636 грн, итого – 41,364 грн.

КПП "Краматорский водоканал": водоснабжение – 19,548 грн, водоотвод – 13,908 грн, итого – 33,456 грн.

КП "Мариупольское ВУВКХ": водоснабжение – 19,212 грн, водоотвод – 9,900 грн, вместе – 29,112 грн.

КП "Славгорводоканал": водоснабжение – 20,220 грн, водоотвод – 25,200 грн, итого – 45,420 грн.

Житомирская область

КП "Житомирводоканал": водоснабжение – 18,264 грн, водоотвод – 19,272 грн, итого – 37,536 грн.

Закарпатская область

КП "ВУВКХ Ужгорода": водоснабжение – 26,520 грн, водоотвод – 16,344 грн, итого – 42,864 грн.

Запорожская область

КП "Бердянскводоканал": водоснабжение – 30,876 грн, водоотвод – 26,196 грн, итого – 57,072 грн.

КП "Водоканал" Запорожья: водоснабжение – 17,808 грн, водоотвод – 10,560 грн, вместе – 28,368 грн.

КП "Облводоканал" Запорожская область: водоснабжение – 25,044 грн, водоотвод – 40,512 грн, итого – 65,556 грн.

КП "Водоканал" Мелитополь: водоснабжение – 19,404 грн, водоотвод – 22,536 грн, итого – 41,940 грн.

Ивано-Франковская область

КП "Ивано-Франковск-водоэкотехпром": водоснабжение – 12,948 грн, водоотвод – 15,288 грн, итого – 28,236 грн.

Киевская область

ООО "Белоцерковвода": водоснабжение – 15,480 грн, водоотвод – 21,720 грн, итого – 37,200 грн.

КП "Броварытепловодоэнергия": водоснабжение – 15,408 грн, водоотвод – 14,856 грн, итого – 30,264 грн.

КП "Ирпенводоканал": водоснабжение – 12,408 грн, водоотвод – 19,704 грн, итого – 32,112 грн.

ПАО АК "Киевводоканал": водоснабжение – 16,164 грн, водоотвод – 14,220 грн, итого – 30,384 грн.

Кировоградская область

ОКПП "Днепр-Кировоград": водоснабжение – 25,212 грн, водоотвод – 20,760 грн, итого – 45,972 грн.

Луганская область

КСП "Лисичанскводоканал": водоснабжение – 24,924 грн, водоотвод – 15,264 грн, итого – 40,188 грн.

КП "Северодонецкводоканал": водоснабжение – 9,660 грн, водоотвод – 8,640 грн, итого – 18,300 грн.

ООО "Таун сервис": водоснабжение – 8,940 грн, водоотвод – 7,584 грн, итого – 16,524 грн.

Львовская область

КП "Дрогобычводоканал": водоснабжение – 28,620 грн, водоотвод – 14,736 грн, итого – 43,356 грн.

КП "Львовводоканал": водоснабжение – 17,292 грн, водоотвод – 8,592 грн, итого – 25,884 грн.

Николаевская область

КП "Николаевводоканал": водоснабжение – 17,532 грн, водоотвод – 16,512 грн, итого – 34,044 грн.

Одесская область

ООО "Инфоксводоканал": водоснабжение – 17,916 грн, водоотвод – 17,244 грн, итого – 35,160 грн.

Полтавская область

КП "Кременчугводоканал": водоснабжение – 14,304 грн, водоотвод – 17,496 грн, итого – 31,800 грн.

КП "Полтававодоканал": водоснабжение – 16,488 грн, водоотвод – 17,280 грн, итого – 33,768 грн.

Ровенская область

ЧАО "Ровноазот": водоснабжение – нет, водоотвод – 4,920 грн, итого – 4,920 грн.

ПКП ПКХ "Ровнооблводоканал": водоснабжение – 16,680 грн, водоотвод – 15,912 грн, итого – 32,592 грн.

Сумская область

КП "Горводоканал" Сумы: водоснабжение – 15,984 грн, водоотвод – 16,668 грн, итого – 32,652 грн.

Тернопольская область

КП "Тернопольводоканал": водоснабжение – 17,580 грн, водоотвод – 19,116 грн, итого – 36,696 грн.

Харьковская область

КП "Харьковводоканал": водоснабжение – 16,032 грн, водоотвод – 8,484.

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