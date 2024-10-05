Тому важливо переконатися, що у газову статистику потрапили лише актуальні дані щодо фактичного споживання палива.

В Україні з 2025 року буде переглянуто тариф на доставку газу для всіх споживачів - прийде нова платіжка.

Про це йдеться в публікації ГазПравда. Хоча сам тариф залишився незмінним, у платіжках також буде враховуватися обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року.

"Важливо своєчасно передавати показання газового лічильника, особливо на початку жовтня. У вересні завершується так званий газовий рік, і від спожитого обсягу газу з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку "блакитного палива" у 2025 році", – зазначено в повідомленні.

Тому важливо переконатися, що до газової статистики потрапили лише актуальні дані про фактичне споживання пального. Тарифи на розподіл газу залишаться незмінними під час війни, але вони можуть варіюватися в залежності від оператора газорозподільної мережі, і їх можна знайти на сайті відповідної компанії. Невизначеність тарифу не означає, що загальна сума рахунку залишиться незмінною.

На тариф також впливає обсяг споживання. Загальний обсяг газу, спожитого протягом попереднього газового року, ділять на 12 місяців і множать на тариф. Якщо обсяг споживання зростає, то й вартість доставки газу відповідно зростає.

В Україні вартість транспортування газу варіюється від 0,38 до 2,39 гривень за кубометр і залежить від регіону. Чим більше споживачів в області, тим нижчий тариф, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури розподіляються між більшою кількістю людей.

У Києві, де є багато споживачів, витрати на підтримку газової інфраструктури діляться на значну кількість користувачів, внаслідок чого тариф залишається відносно низьким.

Останні новини України:

В Україні повернули газові перевірки: суми у платіжках можуть перерахувати, відомі випадки.



Сценаріїв відключення світла декілька, але українців вже закликають готуватись: обов'язково треба зробити декілька кроків.

Надскладна зима: у Раді допустили тривале вимикання світла взимку і назвали причини.