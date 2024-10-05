Поэтому важно убедиться, что в газовую статистику попали только актуальные данные о фактическом потреблении топлива.

В Украине с 2025 года будет пересмотрен тариф на доставку газа для всех потребителей – придет новая платежка.

Об этом говорится в публикации ГазПравда. Хотя сам тариф остался прежним, в платежках также будет учитываться объем потребления за газовый год, завершившийся в сентябре 2024 года.

"Важно своевременно передавать показания газового счетчика, особенно в начале октября. В сентябре завершается так называемый газовый год, и от потребленного объема газа с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого топлива" в 2025 году" , – указано в сообщении.

Поэтому важно убедиться, что в газовую статистику попали только актуальные данные о фактическом потреблении топлива. Тарифы на раздел газа останутся неизменными во время войны, но они могут варьироваться в зависимости от оператора газораспределительной сети, и их можно найти на сайте соответствующей компании. Неопределенность тарифа не означает, что общая сумма счета остается неизменной.

На тариф также оказывает влияние объем потребления. Общий объем газа, потребленного в предыдущий газовый год, делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если объем потребления растет, то стоимость доставки газа соответственно растет.

В Украине стоимость транспортировки газа варьируется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей в области, тем ниже тариф, поскольку расходы по содержанию газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

В Киеве, где много потребителей, расходы на поддержку газовой инфраструктуры делятся на значительное количество пользователей, в результате чего тариф остается относительно низким.

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