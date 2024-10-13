"Нафтогаз" объявил о модернизации системы оплаты за газ, перейдя на новые квитанции.

"Нафтогаз Украины" объявила о нововведениях - в частности об отказе от бумажных квитанций и внедрении модернизированной системы оплаты за газ.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины в Facebook.

Так, "Нафтогаз" объявил о модернизации системы оплаты за газ, перейдя на электронные квитанции вместо бумажных. Этот шаг отвечает современным требованиям экологичности и удобства. Теперь потребители могут получать счета в электронном виде, что позволяет сэкономить время и избежать потери платежей.

Согласно информации от компании, электронные счета будут поступать своевременно и будут доступны в:

личном кабинете на my.gas.ua;

чат-боты в Viber и Telegram;

электронной почты.

"Откажитесь от бумаги в пользу онлайн-квитанций и воспользуйтесь всеми преимуществами цифрового сервиса", - отметили в компании.

Также отмечается, что потребители, которые не могут найти платежку в почтовом ящике, могут иметь переплату за потребленный газ или уже уплатили начисление до 12 числа.

"Не забывайте, что онлайн-счет доступен уже с 10-го числа, тогда как бумажный - только после 20-го", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Тем временем клиенты "Нафтогаза" жалуются на неверные данные в своих коммунальных квитанциях. Представители компании объяснили возможные причины возникновения неправильных показателей.

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