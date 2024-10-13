Спочатку доведеться платити від 20 тисяч, проте є штрафи за недбалість коли доведеться платити вдвічі більше.

Українцям загрожують чималі штрафи за недбалість - зокрема за популярне порушення доводиться викласти з власного карману навіть 20 тисяч.

Про це повідомило на Facebook державне підприємство "Ліси України".

Так, за порушення правил пожежної безпеки в лісі українців чекає значний штраф, який може перевищувати 20 тисяч гривень. В Україні вже кілька тижнів спостерігається найвищий рівень пожежної небезпеки, що накладає сувору заборону на походи в ліс. Більшість регіонів країни не отримували дощів протягом місяців, і сухий ґрунт сприяє швидкому поширенню вогню.

За прогнозами низки синоптиків, найвищий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься на всій території України, окрім заходу та Полісся. Деяке послаблення очікується з понеділка на півночі та в центрі країни.

Українців закликають не спалювати залишки рослинності на сільськогосподарських угіддях. У відомстві нагадують, що за порушення правил пожежної безпеки громадяни можуть отримати штраф від 1530 до 4590 гривень, а для посадових осіб – до 15300 гривень.

Крім того, варто пам'ятати, що за самовільне випалювання рослинності штраф для громадян становитиме 6120 гривень, а для посадовців – до 21420 гривень. На території заповідників штрафи вдвічі вищі.

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