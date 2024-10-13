Сначала придется платить от 20 тысяч, однако есть штрафы за халатность, когда придется платить вдвое больше.

Украинцам грозят немалые штрафы за халатность - в частности, за популярное нарушение приходится выложить из собственной кишени даже 20 тысяч.

Об этом сообщило на Facebook государственное предприятие "Леса Украины".

Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу украинцев ожидает серьезный штраф, который может превышать 20 тысяч гривен. В Украине уже несколько недель наблюдается самый высокий уровень пожарной опасности, что накладывает строгий запрет на походы в лес. Большинство регионов страны не получали дождей в течение месяцев, и сухая почва способствует быстрому распространению огня.

По прогнозам ряда синоптиков, самый высокий уровень пожарной опасности будет сохраняться на всей территории Украины, кроме запада и Полесья. Некоторое послабление ожидается с понедельника на севере и в центре страны.

Украинцы призывают не сжигать остатки растительности на сельскохозяйственных угодьях. В ведомстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности граждане могут получить штраф от 1530 до 4590 гривен, а для должностных лиц – до 15300 гривен.

Кроме того, следует помнить, что за самовольный обжиг растительности штраф для граждан составит 6120 гривен, а для должностных лиц – до 21420 гривен. На территории заповедников штрафы вдвое выше.

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