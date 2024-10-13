З 2025 року тариф на доставку газу буде перераховано для всіх споживачів - хоча поки сам тариф на доставку залишився без змін.

Згідно з інформацією, тариф на газ в Україні може зрости, але лише в разі завершення війни, в умовах воєнного стану підвищення тарифів на газ заборонене.

Про це пояснили в "Нафтогазі".

Так, тариф на газ в Україні може бути підвищено з 1 травня 2025 року, але лише за умови завершення війни до цього часу.

За інформацією "Нафтогазу", який постачає газ 98% українців, ціна тарифного плану "Фіксований" (7,96 грн/м³ з ПДВ) залишатиметься незмінною протягом року. Період дії цього тарифу – з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно.

З 2025 року тариф на доставку газу буде перераховано для всіх споживачів. Хоча сам тариф на доставку залишився без змін, у платіжках враховуватиметься обсяг споживання за газовий рік, що закінчився у вересні 2024 року.

"Важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це – особливо важливо. Адже в вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку блакитного палива в 2025 році", – зазначають у повідомленні.

Тож вам варто переконатися, що в газовій статистиці відображені лише актуальні дані про фактичне споживання пального. Під час війни тарифи на розподіл газу залишаться незмінними, але вони можуть різнитися залежно від оператора газорозподільної мережі. Інформацію про тарифи можна знайти на сайті вашої компанії. Проте, незмінність тарифу не означає, що загальна сума у платіжці залишиться такою ж.

Крім самого тарифу, на загальну вартість вплине й обсяг споживання. Загальний обсяг газу, спожитого за попередній газовий рік, ділиться на 12 місяців і множиться на тариф. Якщо обсяг споживання зріс, відповідно, доведеться більше платити за доставку газу.

Вартість транспортування газу в Україні варіюється від 0,38 до 2,39 гривень за кубометр і залежить від регіону. Чим більше споживачів у певному районі, тим нижчий тариф, оскільки витрати на утримання газової інфраструктури розподіляються між більшою кількістю людей.

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