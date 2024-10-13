С 2025 года тариф на доставку газа будет перечислен для всех потребителей – хотя пока сам тариф на доставку остался без изменений.

Согласно информации, тариф на газ в Украине может возрасти, но только в случае завершения войны, в условиях военного положения повышение тарифов на газ запрещено.

Об этом объяснили в "Нафтогазе".

Так, тариф на газ в Украине может быть повышен с 1 мая 2025 года, но только при завершении войны до сих пор.

По информации "Нафтогаза", поставляющего газ 98% украинцев, цена тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/м³ по НДС) будет оставаться неизменной в течение года. Период действия этого тарифа – с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 включительно.

С 2025 года тариф на доставку газа будет перечислен всем потребителям. Хотя сам тариф на доставку остался по-прежнему, в платежках будет учитываться объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024 года.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива. в 2025 году", – отмечают в сообщении.

Так что вам следует убедиться, что в газовой статистике отражены только актуальные данные о фактическом потреблении топлива. Во время войны тарифы на распределение газа останутся неизменными, но они могут отличаться в зависимости от оператора газораспределительной сети. Информацию о тарифах можно найти на сайте компании. Однако неизменность тарифа не означает, что общая сумма в платежке останется такой же.

Помимо самого тарифа, на общую стоимость отразится и объем потребления. Общий объем газа, потребленного за предыдущий газовый год, делится на 12 месяцев и умножается на тариф. Если объем потребления вырос соответственно придется больше платить за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украине варьируется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей в определенном районе, тем ниже тариф, поскольку расходы на содержание газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

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