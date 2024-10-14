Військовий попросив у сусіда мобільний телефон, пообіцявши повернути його згодом, але замість цього здав пристрій у ломбард.

Військовослужбовець самовільно залишив місце служби, однак судили його за зовсім інший злочин — обманним шляхом він заволодів телефоном свого сусіда.

Про це стало відомо з рішення Жовтневого районного суду Миколаєва, повідомляє Politeka.

Подробиці інциденту

Перебуваючи поза частиною, військовий попросив у сусіда мобільний телефон, пообіцявши повернути його згодом, але замість цього здав пристрій у ломбард.

Згідно з матеріалами справи, чоловік проживає з цивільною дружиною і двома малолітніми дітьми. Свій вчинок він пояснив браком коштів.

Вирок суду визнав підсудного винним і засудив його до одного року обмеження волі. Однак, зважаючи на щире каяття, покарання замінили на рік умовного терміну.

Раніше Politeka також писала про те, що у Полтавській області чоловік заховався в машині від ТЦК, оскільки не хотів воювати, бо є "парафіянином".

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію на початку 2022 року та був визнаний придатним до служби. У травні того ж року йому намагалися вручити повістку на автовокзалі у Решетилівці, але він відмовився її прийняти, бігав навколо свого авто і зачинився в ньому. Попри це, працівники ТЦК зачитали повістку у присутності понятих і зафіксували процес на відео.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ