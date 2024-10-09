Експерти енергетичної галузі вважають, що для досягнення оптимістичного сценарію потрібно виконати кілька критичних вимог.

Цієї зими Україна може стикнутися з відключеннями електроенергії до 5 годин на день, навіть за оптимістичного сценарію, якщо температура не впаде нижче -15°C.

Про це пише Financial Times з посиланням на слова енергетиків.

Основною причиною дефіциту електроенергії в Україні є пошкодження електростанцій, які забезпечують генерацію.

Хоча підстанції швидко відновлюються після обстрілів завдяки захисним спорудам, електростанції залишаються більш вразливими. Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначає, що захист електростанцій і їхня відбудова є критично важливими для зменшення масштабів відключень.

Ефективна робота протиповітряної оборони також відіграє ключову роль у мінімізації ризиків нових атак з боку росії на енергетичну інфраструктуру.

Енергетична компанія ДТЕК повідомляє про наявність короткострокового плану, який допоможе впоратися з зимовими труднощами. Однак для забезпечення довгострокової безпеки країна потребує децентралізації енергетичної системи, що дозволить зменшити вразливість до атак і ризики масштабних відключень у майбутньому.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко підкреслив, що цього року найважливішим завданням є мінімізація впливу обстрілів на ключові об'єкти генерації та забезпечення надійної роботи електростанцій.

Незважаючи на серйозні виклики, є можливість забезпечити відносно стабільну ситуацію з електропостачанням узимку, але лише за певних умов. Експерти енергетичної галузі вважають, що для досягнення оптимістичного сценарію потрібно виконати кілька критичних вимог.

По-перше, росія повинна припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру. По-друге, зимові температури не повинні опускатися нижче -15°C, оскільки це значно збільшить навантаження на енергосистему та споживання енергії.

Якщо ці умови будуть виконані, Україна зможе уникнути тривалих відключень електроенергії та ефективно контролювати процес розподілу енергоресурсів серед населення.

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