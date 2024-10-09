Эксперты энергетической отрасли считают, что для достижения оптимистического сценария необходимо выполнить несколько критических требований.

Этой зимой Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии до 5 часов в день, даже при оптимистическом сценарии, если температура не упадет ниже -15°C.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова энергетиков.

Основной причиной дефицита электроэнергии в Украине является повреждение электростанций, обеспечивающих генерацию.

Хотя подстанции быстро восстанавливаются после обстрелов благодаря защитным сооружениям, электростанции остаются более уязвимыми. Бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отмечает, что защита электростанций и их восстановление критически важны для уменьшения масштабов отключений.

Эффективная работа противовоздушной обороны также играет ключевую роль в минимизации рисков новых атак со стороны россии на энергетическую инфраструктуру.

Энергетическая компания ДТЭК сообщает о наличии краткосрочного плана, который поможет справиться с зимними трудностями. Однако для обеспечения долгосрочной безопасности страна нуждается в децентрализации энергетической системы, что позволит снизить уязвимость к атакам и риски масштабных отключений в будущем.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в текущем году важнейшей задачей является минимизация влияния обстрелов на ключевые объекты генерации и обеспечение надежной работы электростанций.

Несмотря на серьезные вызовы, есть возможность обеспечить относительно стабильную ситуацию с электроснабжением зимой, но только при определенных условиях. Эксперты энергетической отрасли считают, что для достижения оптимистического сценария необходимо выполнить несколько критических требований.

Во-первых, Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Во-вторых, зимние температуры не должны опускаться ниже –15°C, поскольку это значительно увеличит нагрузку на энергосистему и потребление энергии.

Если эти условия будут исполнены, Украина сможет избежать длительных отключений электроэнергии и эффективно контролировать процесс распределения энергоресурсов среди населения.

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