Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, печатки та документи.

Привласнення понад 1,2 млн грн на ремонті залізничного об’єкту – на Дніпропетровщині судитимуть українців через корупційний скандал.

Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори Синельниківської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт проти засновника та бухгалтера товариства за факти привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, а також підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Розслідування встановило, що товариство уклало договір з філією АТ «Укрзалізниці» на виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці в м. Синельникове. Обвинувачені внесли та затвердили неправдиві відомості в офіційних документах про вартість і обсяг виконаних робіт.

На основі підроблених документів на рахунок товариства було зайво перераховано понад 1,2 млн грн бюджетних коштів, якими згодом заволоділи обвинувачені.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників були вилучені мобільні телефони, комп’ютерна техніка, печатки та документи.

Досудове розслідування проводили слідчі Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а оперативний супровід забезпечували співробітники Управління СБУ у Дніпропетровській області.

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