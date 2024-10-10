В ходе обысков по местам жительства и работы злоумышленников были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и документы.

Присвоение более 1,2 млн грн на ремонте железнодорожного объекта – на Днепропетровщине будут судить украинцев из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Прокуроры Синельниковской окружной прокуратуры передали в суд обвинительный акт против учредителя и бухгалтера общества за факты присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах, а также подлог документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).

Расследование установило, что общество заключило договор с филиалом АО «Укрзализныци» на выполнение текущего ремонта кровли вагоносборочного участка в г. Синельниково. Обвиняемые внесли и утвердили ложные сведения в официальных документах о стоимости и объеме выполненных работ.

На основе поддельных документов на счет общества было излишне перечислено более 1,2 млн. грн. бюджетных средств, которыми впоследствии завладели обвиняемые.

В ходе обысков по местам жительства и работы злоумышленников были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати и документы.

Досудебное расследование проводили следователи Синельниковского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области, а оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области.

Последние новости Украины:

Массовые поджоги военных авто прокатились по Украине: уничтожено больше 200 машин.

Хищение на государственном предприятии: разоблачена новая коррупционная схема, чиновник растратил кругленькую сумму.



В украинской энергетике украли сотни миллионов: циничное преступление совершили ради наживы.