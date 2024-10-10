Він намагався уникнути призову, сховавшись від представників територіального центру комплектування (ТЦК) у своєму автомобілі, і аргументував це релігійними переконаннями, оскільки був парафіянином Української автокефальної православної церкви Харківсько-полтавської єпархії.

Про це йдеться в матеріалах судового рішення.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію на початку 2022 року та був визнаний придатним до служби. У травні того ж року йому намагалися вручити повістку на автовокзалі у Решетилівці, але він відмовився її прийняти, бігав навколо свого авто і зачинився в ньому. Попри це, працівники ТЦК зачитали повістку у присутності понятих і зафіксували процес на відео.

Чоловік не з'явився у військкомат і в суді не визнав свою провину, заявляючи, що повістка була вручена незаконно. Крім того, він наголошував на своїх релігійних переконаннях, вказуючи, що йому має бути надана можливість виконувати альтернативну (невійськову) службу. Однак суд не прийняв ці аргументи, оскільки чоловік не зміг надати переконливих доказів своєї релігійної приналежності та не довів, що є послідовним вірянином.

Також він намагався довести, що не може служити через необхідність догляду за тяжко хворим братом, який перебував на гемодіалізі. Проте у вересні 2022 року брат помер, а суд встановив, що опікуватися ним могли й інші родичі.

Суд дійшов висновку, що звільнення чоловіка умовно негативно вплине на бойовий дух військовослужбовців. В результаті, обвинуваченому було призначено три роки позбавлення волі.

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